Conoce el único lugar del mundo en donde puedes tener sexo en un Lamborghini mientras disparas una AK-47

"Un jeque de Yemen me pidió que reuniera a 30 mujeres africanas y consiguiera suficiente Viagra para matar un elefante en un plazo de una hora. Me invitó a la orgía. \’No, gracias. Disfrute\’, le contesté, y me senté a esperar en el vestíbulo, bebiendo coñac hasta que salió el sol. Durante todo ese tiempo, los del servicio de habitaciones no paraban de llevar toallas limpias a la habitación. Cuando terminaron, parecía que en el hotel hubiera explotado una bomba. Tuve que pedir que se hiciera una limpieza profunda con máquinas de vapor, porque había manchas de todo tipo en la habitación", indicó al narrar una nueva anécdota.

Consultado respecto a eventuales reclamos desde el mundo musulmán que podría recibir por su labor, o bien si él es poco dado a la religión, apuntó que "las creencias islámicas no deberían ser obstáculo para pasar un buen rato. Todos somos animales y tenemos deseos. Yo soy como un cazador que reúne los elementos. Son los clientes los que llevan el peso del pecado. Quizá mi verdadero cliente es el diablo que llevan dentro. En cualquier caso, estamos hablando de personas adultas, y en Dubái muchas veces la religión tiene su momento y su lugar, todos lo sabemos. De día, de cara a la galería, hay que ser un hombre religioso, pero si has trabajado muy duro, también te mereces una recompensa por la noche. El pecado es algo muy natural".

Sobre la posibilidad de que se dé trata de personas en el mundo en que trabaja, Alex aseveró que "todo eso son tonterías. Pregúntale a cualquiera de las mujeres que va a estas fiestas si alguien la ha obligado a estar ahí. De donde yo vengo, a las mujeres les pagan una mierda, si es que les pagan, para empezar. Reconozco que suelen venir de entornos de extrema pobreza, pero se ganan un sustento con esto. Conozco a varias mujeres que vinieron de las aldeas más pobres de mi país y que ahora conducen Ferraris y viven en altos rascacielos. Pregúntales si las obligan a ir a estos eventos. Se van a reír en tu cara. La chica con la que estaba en el colegio ahora vive en Biarritz con un filántropo millonario. Es cierto que no todas viven así, pero nuestro negocio no consiste en explotar a la gente".

Y el tema económico en este tipo de profesión da buenos dividendos de acuerdo al hombre. "No es barato estar con nuestras mujeres. No dependemos de nadie y tenemos una reputación que nos precede. Solo damos servicio por recomendación. Las tarifas de las chicas van a partir de los 1.000 dólares por hora. Las de los chicos, por 500 dólares", agregó.

Finalmente, consultado sobre qué pasa con quienes no pagan por los servicios, confiesa suelto de cuerpo que "pues normalmente mando a unos matones para que les den su misma medicina. Aunque, a veces, hay que ser civilizado cuando se hacen negocios. Los chicos necesitan el dinero y no sacan ningún beneficio de una venganza violenta, así que intentamos conseguirles más dinero".