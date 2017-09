El “simple” tuit que se volvió viral y llenó de cariño y esperanza a las redes

Jimena es una joven que tiene poco más de mil seguidores y ha tuiteado cerca de 2.400 veces en casi 5 años en Twitter.

Sin embargo nunca imagino que un “simple” tuit iba a tener tal repercusión que se volvió viral e inundó las redes sociales de alegría de cientos de personas que ni siquiera la conocían.

Hace dos días, escribió en la red social “la mejor noticia que he recibido en toda mi vida”, junto a un pantallazo de una conversación con su padre en el que este le decía que ya no tenía cáncer.

“Definitivamente es la noticia más hermosa que vas a recibir. Te lo dice la hija de alguien que no pudo tener esta dicha, abrázalo por mí”, “no sé quién eres, no sé donde vives…, pero me ha hecho sentir bien. Gracias por compartirlo”, “me han dado ganas de llorar, ME ALEGRO DE CORAZÓN” y “hace 2 meses perdí a mi papá de cáncer. Sinceramente me da felicidad tu situación”, son sólo algunos de los bellos comentarios.

El tuit ya cuenta con casi 120 mil me gusta y ha sido retuiteado más de 14 mil veces.