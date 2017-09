Columna de Zita Pessagno: Horóscopo y numerología del 4 al 10 de septiembre

…Amigos esta es una semana en la que será importante estar preparados para tener que resolver rápidamente, lo que implica que puede haber complicaciones o situaciones inesperadas, por tanto hay que estar preparados para decidir con precisión ante cualquier cambio que se presente, estar alertas para determinar las medidas a tomar, y resolver como si se tratara de algo planeado, lo que implica mantener calma y tranquilidad, usando siempre la lógica y no las emociones porque así no se aturdirán sino que verán el camino correcto con rapidez, pensar por adelantado, como ejercicio mental, las acciones a tomar en diversos casos, aunque no piensen en lo que precisamente les vaya a pasar pues el solo ejercicio mental nos hará estar más precalentados para los cambios y lo inesperado, las mejores vibras para cada uno de los seres buenos que hacen obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, y agradezcamos siempre los regalos positivos que la vida nos da haciendo el bien en devolución, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, semana en la que hay que mantener el pensamiento lógico, pero además aprender a desarrollar un sentido práctico en el que hagan las cosas, pero con rapidez basados en la lógica…su carta anual es “La Templanza” y recomienda mantener la calma porque así se piensa mejor…su Vibración Numerológica de esta semana predice que mantener calma colabora a no perder el equilibrio para resolver mejor…el Número (8) les corresponde esta semana y avisa que la energía está en su interior, solo deben buscarla…su número anual es (14) y sugiere que estar preparados a los cambios nos dispone a una mejor respuesta…el Color que les corresponde esta semana es el (Anaranjado) y les colabora estos días internamente para estar Alertas y con Ánimo, y que se reforzará con su color anual (Rojo) para proyectar frente a los demás Dinamismo, asíseráasísea, cariños…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, las energías se renuevan esta semana atrayendo lo positivo con más eficacia y permitiendo se renueven las vibraciones para mejor…su carta anual es “El Ermitaño” y recomienda seguir el buen camino porque en aquel encontrarán novedades a favor en todo sentido…su Vibración Numerológica de esta semana predice que llegan instancias que permiten lograr alcanzar aquel negocio pendiente…el Número (19) les corresponde esta semana y avisa que recibirán la ayuda que necesitaban…su número anual es (9) y sugiere que traten de soltar para liberarse de lo que les hizo bien…el Color que les corresponde esta semana es el (Amarillo) y les colabora estos días internamente para darles Luz y Calidez, y que se reforzará con su color anual (Gris) para proyectar frente a los demás Sanación, asíseráasísea, cariños…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, el camino hacia la luz nunca ha sido fácil, optar por el bien implica que siempre las energías negativas nos pongan a prueba, pero si seguimos por lo bueno cada vez superamos más rápidamente el obstáculo…su carta anual es “El Enamorado” y recomienda antes de elegir analizar en calma y con lógica…su Vibración Numerológica de esta semana predice que la prudencia les evitará errar y les abre caminos…el Número (9) les corresponde esta semana y avisa que aquello que no se dio y pareció no bueno, al reiterarlo, resultará más productivo y beneficioso…su número anual es (6) y sugiere que continúen porque los regalos llegan…el Color que les corresponde esta semana es el (Verde) y les colabora estos días internamente para darles Tranquilidad, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás Vitalidad, asíseráasísea, cariños…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, toda renovación implica tener que evaluar y proyectar nuevamente, en la medida que lo hagan desde la razón verán el camino correcto y las mejores alterativas…su carta anual es “La Fuerza” y recomienda usarla solo cuando sea necesaria…su Vibración Numerológica de esta semana predice que la comprensión les ayudará a ver, y por tanto resolver, con mayor rapidez…el Número (3) les corresponde esta semana y avisa que incluso hacer una obra de amor requiere de pensamiento lógico para hacer lo mejor y ayuda a tomar mejores decisiones…su número anual es (11) y sugiere que ante las dudas consultar a otros que le sean confiables y con sabiduría…el Color que les corresponde esta semana es el (Blanco) y les colabora estos días internamente para darles Paz Interior, y que se reforzará con su color anual (Burdeo) para proyectar frente a los demás Estabilidad, asíseráasísea, cariños…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, alcanzar una meta requiere de mucho esfuerzo en todo sentido, esta semana se ve concretan logros, lo siguiente es esforzarse más para mantenerlos…su carta anual es “La Rueda de la Fortuna” y recomienda mantener calma incluso en el regocijo para que no desperdicien energía…su Vibración Numerológica de esta semana predice que algún tipo de honor recibirán, podría ser muy sencillo y modesto, valórenlo…el Número (7) les corresponde esta semana y avisa que podría llegar ese regalo tras un fuerte remezón…su número anual es (10) y sugiere que entiendan que para conducir a los demás debemos estar preparados a todo…el Color que les corresponde esta semana es el (Rojo) y les colabora estos días internamente para darles Fortaleza, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Dominio, asíseráasísea, cariños…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, cuando uno llega a conseguir aquello que tanto quería debe emprender para mantener, el don de mando es fundamental si quieren seguir adelante, y debe ser con seguridad y prudencia…su carta anual es “El Demonio” y recomienda no dejarse tentar por energías que los hagan abusar de su posición…su Vibración Numerológica de esta semana predice que la energía para dirigir está, úsenla con precaución…el Número (4) les corresponde esta semana y avisa que vaya lento, pero seguro…su número anual es (15) y sugiere que todo lo que hagan esta semana que sea en calma y con prudencia para que funcione en su favor…el Color que les corresponde esta semana es el (Dorado) y les colabora estos días internamente para darles mucha Iluminación para tomar las mejores decisiones, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás Respeto, asíseráasísea, cariños…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, esta semana se dará una especie de renacimiento, lo que no se podía, se puede, lo que no fluía, avanza, lo que se alejaba, retorna…su carta anual es “La Torre Derruida” y recomienda evaluar bien si realmente vale la pena seguir luchando por mantener algo, o a alguien…su Vibración Numerológica de esta semana predice que para mejorar nuestra vida hay que seguir con lo que nos hace bien, lo demás mejor soltarlo…el Número (20) les corresponde esta semana y avisa que se vienen cosas nuevas, evalúen y después decidan si seguirlas o no…su número anual es (16) y sugiere que si sienten contrariados, o ven instancias poco claras en algo que quieren seguir, mejor analicen más detenidamente…el Color que les corresponde esta semana es el (Celeste) y les colabora estos días internamente para Relajarlos y piensen mejor, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás Estabilidad, asíseráasísea, cariños…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, vienen de hacer cosas y estar rodeados de energías que os hacían prácticos, tal vez es momento de analizar sus acciones y seguirlas o variarlas…su carta anual es “La Justicia” y recomienda hacer lo que corresponde para evitar males mayores…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si respetamos el hábitat en el que vivimos es factible las cosas fluyan en nuestro favor porque las vibras estarán en equilibrio…el Número (2) les corresponde esta semana y avisa que nunca está demás la diplomacia, cuando ya ni eso funciona dos palabras fuertes, claras y bien dichas, con la ley de su lado, les dará respeto…su número anual es (8) y sugiere que la fuerza hay que saber medirla la mejor utilizarla…el Color que les corresponde esta semana es el (Negro) y les colabora estos días internamente para Aplomo y Auto-Manejo, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Atractivo, asíseráasísea, cariños…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, esta semana se ven novedades en los afectos, acciones tomadas por ustedes gatillan que las emociones de sus seres queridos generen respuestas que quizás no esperaba…su carta anual es “El Carro del Triunfo” y recomienda mantener calma sobre todo si se trata de la parte emocional…su Vibración Numerológica de esta semana predice que ciertos comentarios podrían sensibilizarlo y generar indecisión…el Número (6) les corresponde esta semana y avisa que cuidado con entrar en discusiones afectivas, no son buenas, es mejor escuchar en calma…su número anual es (7) y sugiere que si van calmadamente podrían lograr un triunfo en los afectos…el Color que les corresponde esta semana es el (Gris) y les colabora estos días internamente para No Alterarse con Nada, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás Equilibrio, asíseráasísea, cariños…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, cuando hacemos las cosas correctamente siempre las energías negativas nos ponen pruebas para desestabilizarnos, no se alteren para no perder claridad…su carta anual es “La Luna” y recomienda esta semana ser muy precavidos porque habrá mucha posibilidad de abrir puertas a la negatividad, Decretar en voz alta que están Protegidos, en Calma y Equilibrio, les ayuda a superar pruebas…su Vibración Numerológica de esta semana predice que será un período complejo, solo Decreten positivo en voz alta para alejar lo negativo…el Número (18) les corresponde esta semana y avisa que si no permiten los alteren será más sencillo enfrentar y superar prueba…su número anual también es (18) y sugiere que sea doblemente precavido…el Color que les corresponde esta semana es el (Violeta) y les colabora estos días internamente para Transmutar en positivo, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás Paz, asíseráasísea, cariños…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, semana en la que las ilusiones afloran para ustedes, y aunque son bellas siempre es bueno tomar las cosas en calma, eso evita sorpresas poco agradables y que pueden lastimar…su carta anual es “El Juicio” y recomienda re-pensar antes de dar una oportunidad a alguien que no fue positivo para nuestra vida…su Vibración Numerológica de esta semana predice que lo inesperado viene de la mano de la ilusión, perdonar es una cosa, descuidarse a uno mismo otra…el Número (17) les corresponde esta semana y avisa que la esperanza es bella, pero la gente nunca cambia, no lo olviden…su número anual es (20) y sugiere que de pronto es bueno dar oportunidad a algo nuevo…el Color que les corresponde esta semana es el (Plateado) y les colabora estos días internamente para poner ese toque de Frialdad que los lleva a pensar antes de ilusionarse, y que se reforzará con su color anual (Cobre) para proyectar frente a los demás Autosuficiencia, asíseráasísea, cariños…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, las inseguridades siguen presentes, no se han superado, mientras sigan pensando que tal vez aquello no sea lo mejor, o duden, es mejor esperar…su carta anual es “La Sacerdotisa” y recomienda analizar detalladamente para evitar errores que no puedan superar…su Vibración Numerológica de esta semana predice que es preferible no tomar decisiones ni concretar algo importante hasta tener total claridad…el Número (15) les corresponde esta semana y avisa que lo emocional podría jugarles una mala pasada, vayan con calma…su número anual es (2) y sugiere que apelen a una fría evaluación, ante lo primero que no encaje deténganse…el Color que les corresponde esta semana es el (Beige) y les colabora estos días internamente para Darles Sosiego y Mente Calma, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás Dominio, asíseráasísea, cariños…

…Decretemos una maravillosa semana llena de luz y buenas vibras que llega a uno y a los que protege, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…