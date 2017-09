Pensó que era una bola de polvo pero se llevó la peor sorpresa: mujer encuentra espantosa araña gigante en su casa

Una inexplicable “invasión” de arañas gigantes está afectando a los habitantes del Reino Unido y los reportes en redes sociales, continúan apareciendo.

Si bien hay reportes un tanto extraordinarios acerca de invasores de ocho patas del tamaño de gatos, el caso de una mujer de Yorkshire si es espeluznante.

La mujer compartió en su cuenta de Twitter la fotografía de lo que ella creía era una bola de polvo colgando en una esquina de su casa.

Si bien por la imagen no se puede determinar el tamaño de la araña, según la descripción de la dueña de la fotografía era “enorme”.

I have not just found this in the corner of my room at this time thinking it was dust😩😩😩😩😩😩 pic.twitter.com/HcgEt1O4WL

— lyd (@lydiiauty) August 29, 2017