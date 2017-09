"¿Qué está mal contigo?": El mensaje de una anciana contra los “perdedores” supremacistas blancos de EEUU que se volvió viral

Una carta publicada en un diario de Salt Lake City, en Estados Unidos, se transformó en viral, luego que una mujer de 67 años decidiera emplazar a los supremacistas blancos de su país, a entender que no hay espacio en el mundo para sus ideas.

La “carta de la semana” como fue publicada la misiva de Jonna Ramey, fue compartida en Twitter por la escritora Alicia Mayer, y desde el lunes ha sido compartida por más de 50 mil personas.

Jonna dedica duras palabras a los mismos supremacistas que han realizado actos de odio en su país, contra inmigrantes y ciudadanos de otras razas, calificándolos de “perdedores” por seguir doctrinas de “dos causas perdidas”.

'Letter of the Week' or 'Letter of the goddamn YEAR?' pic.twitter.com/oNESYtnYM1

— Alicia Mayer (@RealAliciaMayer) September 4, 2017