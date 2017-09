“Mi mamá y mi papá la quieren tirar”: pequeña se ve obligada a “regalar” a su perrita y deja emotiva carta

Imposible no emocionarse con la carta de una pequeña que tuvo que “regalar” a su mascota porque sus padres no la querían en casa.

La historia se dio en Tijuana en México, fue compartida en Facebook y de inmediato se llenó miles de reacciones y compartidos.

La foto muestra a una pequeña perrita, una carta, 8 pesos mexicanos (cerca de $300) y la caja en la que la niña dejó al animal.

En la misiva la niña se presenta como Jazmín y señala que la perrita se llama “Cristalita”.

“Te la tuve que dejar en tu puerta porque me dijeron que cuidas animales que no tienen casa y ella no va a tener porque mis papás no la quieren”, señala.

Tras ello, Jazmín asegura que “mi papá y mi mamá la quieren tirar…, mejor te la dejo para que no pase frío y tenga comida”.

La pequeña explica que sólo tiene 7 años y no le dan mucho dinero, a pesar de eso le deja 8 pesos dentro de la caja y se despide con un “dile que la quiero”.

La carta y la acción de la niña conmovió a Paty Suele, que la posteó en la red social y para entregar tranquilidad a Jazmín contó que Cristalita está siendo cuidada, que están pagando sus gastos veterinarios y cuando “esté lista se dará en adopción”.