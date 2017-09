¿Será Excalibur?: niña encuentra espada en lago donde el Rey Arturo lanzó su mítica arma

Un lindo día de descanso era el que vivía la familia Jones en Inglaterra. Cómo hacía calor, habían decidido pasar la jornada en la laguna de Dozmary, en donde la pequeña de 7 años Matilda intentaba refrescarse para capear las altas temperaturas.

En eso estaba cuando un extraño objeto se interpuso en su caminata por las aguas: una espada. De inmediato le contó a su padre sobre su descubrimiento, según consigna el diario británico Mirror.

"Tenía el agua a la cintura cuando dijo que podía ver una espada", relató Paul Jones, quien no le creyó de inmediato a su hija, por lo que su respuesta fue que "no fuera tonta". "Pero cuando miré, me di cuenta de que era una espada. Estaba ahí, en el fondo del lago", agregó el hombre.

Matilda 7 ans trouve une grande épée dans le lac où le roi Arthur a rendu Excalibur à la Dame du Lac https://t.co/fc3nXaX3HF — Didier Garguilo (@hey_did_g) September 4, 2017

La espada mide 1,20 metros, el mismo tamaño que tiene Matilda. Sin embargo, lo realmente llamativo es que en esa laguna fue donde el Rey Arturo lanzó Excalibur tras haber sido herido de muerte en la batalla de Camlann.

Por eso mismo, el caso generó repercusión en Inglaterra. Eso sí, antes que la expectación fuera mayor, el padre de la menor puso fin de inmediato a las dudas. "No creo que sea particularmente vieja, probablemente haya sido usada en alguna película", relató tras manifestar que la espada debe tener unos 30 años de antigüedad.