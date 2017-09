“Incluso en un desastre nadie quiere la comida vegana”: la foto de un supermercado que se volvió viral tras paso de huracán

Con la amenaza sobre Miami de la llegada en un par de días del huracán Irma, la gente comenzó a comprar víveres para abastecerse durante la emergencia.

Y lo mismo ocurrió un par de semanas atrás con el paso de Harvey en la zona de Texas donde las cadenas de supermercados y pequeñas tiendas vieron desaparecer de sus góndolas todos sus productos, especialmente alimentos y agua.

Sin embargo una imagen comenzó a dar la vuelta al mundo, pero esta vez porque hubo un tipo de alimentos que no se llevaron, los veganos.

Even in a disaster no one wants the vegan food. pic.twitter.com/KtswW7GLSI

— Shannon Hillis (@hillisthekillis) September 1, 2017