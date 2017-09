Lo comparó con personaje de GOT: El descargo de estudiante por compañero de universidad que se burló de su tamaño

“Hoy recibí una foto que me sacó una persona en la Universidad Del Desarrollo (UDD) que no conozco, nunca lo había visto ni siquiera escuchado de él”. Así comienza el descargo de un alumno de esa casa de estudios contra la persona que se burló de su altura y lo comparó con un personaje de “Game of Thrones”.

La publicación de Fede, el estudiante afectado, comenzó a circular en redes sociales ante muestra de apoyo por la falta respeto cometida por quien tomó la fotografía.

El joven relata que todo ocurrió un día que había acompañado a dos de sus amigas a una cafetería de la universidad y las esperó afuera mientras compraban porque el recinto estaba lleno.

“De repente llega un tipo acompañando a una mina y a otro tipo, resulta que esa persona saca su teléfono para sacarse una foro y resulta que lo miré y como en la foto trató de que yo saliera, pero pensé que no era para mi, que eran rollos míos o simplemente era su manera de sacarse fotos”, escribió.

“Pero me equivoqué, hoy me llegó exactamente la foto que él sacó en ese momento y él en la foto trata de burlarse o ser chistoso entre las personas que lo siguen en sus redes sociales”, agrega.

Definición perfecta de "cabeza de músculo" pic.twitter.com/o78Gt71imj — Daniela (@danialmond) September 8, 2017

El afectado, detalla que lo que lamenta es que por este tipo de personas, se piense que los alumnos de la UDD son todos iguales.

“Desde que entré a la UDD siempre me he sentido bien y en un ambiente agradable”, destaca insistiendo que es triste que este tipo de conductas alteren la percepción que el resto de las personas tienen de los alumnos de su universidad.