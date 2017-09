"Sólo fue una humorada": Marea Roja responde tras polémica por "marcha para que Alexis termine con Mayte"

"Marcha para que Alexis termine con Mayte y vuelva a su nivel". Con ese nombre, se dio a conocer un particular evento que llamaba a manifestarse en el Estadio Nacional para que la pareja que remeció a la farándula y el fútbol, pusiera fin a su noviazgo y así el delantero del Arsenal mejorara su rendimiento en la Selección Chilena, tras el bajísimo actuar del ariete en el duelo ante Bolivia por las clasificatorias.

La actividad fue un furor en redes sociales, contando con más de 57 mil asistentes confirmados y siendo replicada en diversos medios de comunicación del mundo. Incluso, provoco el enojo de la hermana de la actriz.

“Marcha para que Alexis termine con Mayte y vuelva a su nivel”: el evento de los hinchas para superar la derrota https://t.co/JpyPrMEKeK pic.twitter.com/jkb5i52Gkd — Publimetro (@PublimetroChile) September 6, 2017

"No le pueden atribuir la culpa a una persona por ser la polola, aunque sea en broma porque no tiene por qué tener la culpa del rendimiento del jugador, que no haya jugado en dos meses, que haya estado lesionado, no le encuentro sentido", sostuvo María Jesús Sothers a Publimetro.

Hermana de Mayte Rodríguez: “No le pueden atribuir la culpa a una persona por ser la polola, aunque sea en broma”https://t.co/eCMdbvY182 pic.twitter.com/HQppGAZ9jw — Publimetro (@PublimetroChile) September 7, 2017

Y ante la magnitud que tomó el evento, este viernes un representante de la Marea Roja de Valparaíso, quienes organizaron la actividad, publicó un escrito en donde reiteran que toda la actividad era "una humorada".

Amigos Mareanos … Será para tanto que esta convocatoria realizada por nosotros en base a algo de humor … Llegue… Posted by La Marea Roja Valparaíso on Friday, September 8, 2017

Y la gente comenzó a responder de inmediato las palabras de "Beto", como se autodenominó el autor del posteo. En ese sentido, el primer comentario fue: "Opino que hay que marchar igual nomas".