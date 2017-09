Larsen C: Glaciólogo revela qué pasó y dónde está el gigantesco iceberg que cambió la forma de la Antártica

El 12 de julio la Antártica perdió un bloque de hielo del tamaño de un tercio de la Región Metropolitana desde la Plataforma Larsen C, dando fin a un proceso de quiebre que se extendió por cerca de un año.

El gigantesco bloque de un trillón de toneladas recibió el nombre de A68 y su creación según algunos científicos fue una muestra más de los efectos del Cambio Climático en el mundo.

Desde ese minuto, en que cambió la cara de la Antártica, ha habido preocupación respecto de qué iba a pasar con el monumental bloque que podría quedar a la deriva y derretirse, pudiendo incluso elevar el nivel del mar.

Offshore foehn winds have opened up the sea ice giving A68 the best chance yet to start sailing away from Larsen C. #Sentinel1 8th September pic.twitter.com/sMbUZRpe4H

— Adrian Luckman (@adrian_luckman) September 8, 2017