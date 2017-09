No pierden el humor: mexicanos llenan las redes sociales de memes tras el peor terremoto en más de 100 años

La magnitud del terremoto sentido al filo de la medianoche en México, uno de los más potentes registrados en el país, no ha sido óbice para que los mexicanos echaran una vez más mano del humor y del sarcasmo, y aprovecharan la ocasión para bromear y criticar a las autoridades locales en las redes sociales.

"No se asusten!! Estamos moviendo a México", se podía leer impreso sobre imágenes del presidente, Enrique Peña Nieto, en composiciones creadas con agilidad por tuiteros que no han dudado en bromear con esa recurrente expresión del mandatario mexicano.

Como ese, todo tipo de "memes" circulaban por Twitter tan sólo un par de horas después de que se registrara el fuerte terremoto, que según los datos más recientes tuvo una magnitud de 8,2 en la escala de Richter y que se dejó sentir en buena parte de Centroamérica.

El presidente de México ha sido blanco de muchas de las bromas y críticas. Al escribir en Twitter que se dirigía al Centro Nacional de Prevención de Desastres "para una evaluación general de los efectos del #sismo en el territorio nacional", el sarcasmo no se hizo esperar.

"Ya duérmase mejor, señor, no son horas de andar en la calle", "Llévate croquetas en las bolsas para que los perros te encuentren en los escombros güey", "Ya mañana checa eso con tranquilidad", "Si no regresas..no hah bronca! Aquí cuidamos el changarro.. tu tranquilo", "No tome el desnivel de Mixcoac porque asaltan" o "No vaya a romper nada", eran algunos de los cientos de comentarios que recibió Peña Nieto.















Para la oposición también hubo metralla. Al aspirante a la Presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, hubo quien le escribió que "el temblor solo fue una cortina de humo creada por los de la mafia del poder, y por todos aquellos 'achichincles' de Peña".

Otro motivo de mofa ha sido la increíble casualidad de que un día antes del terremoto en la Ciudad de México se disparara la alerta sísmica por error, lo que provocó gran preocupación entre muchos ciudadanos que evacuaron edificios y activaron sus propios protocolos de respuesta.

"La alerta sísmica de la CDMX (Ciudad de México) es tan buena que que te avisa un día antes, lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho", decía hoy con sarcasmo otra tuitera en relación a la falsa alarma del día anterior y al eslogan de Peña Nieto para promover los logros de su administración.

Otros "memes" bromeaban con la hora a la que tuvo lugar el sismo, cerca de la medianoche del jueves al viernes, y con la consiguiente vestimenta que mostraban los miles de ciudadanos mexicanos que salieron a las calles ante el temblor.

Así, fotos de mujeres bien entradas en años con pijamas de regusto ochentero se mezclaban en Facebook y Twitter con las ya clásicas fotos de personajes de dibujos animados despertándose de un brinco aterrorizados, acompañados de frases relativas al temblor.

Algunos de los comentarios más ingeniosos hacían alusión a la canción de "Shaky, shaky" (tembloroso, en inglés), indicando que se trataba de "Daddy Yankee ft México"; o a la bebida por excelencia del país: "Sólo fue un tropezón de #Godzilla, anda por acá todavía de #vacaciones, se echó un #Tequila y pues ya saben".

También ha habido muchos usuarios de las redes sociales que han asociado con humor el temblor con el azote del huracán Irma, igualmente uno de los más potentes jamás registrados en el Atlántico.

"Irma: Te voy a hacer pedazos! México: Uyyy, mira cómo tiemblo", se podía leer en algunos memes que con agilidad se han ido intercalando entre cientos de vídeos con imágenes reales que mostraban la potencia del temblor incluso en la capital mexicana y el susto en los rostros de quienes salieron a las calles por temor a nuevas réplicas aún peores.

Hay quien cree que esta facilidad para tomarse con humor sucesos como esté se debe, como decía una tuitera, a que "los mexicanos tomamos con humor el sismo xq estamos acostumbrados a peores amenazas, en México el Gobierno nos mata". Quién sabe.