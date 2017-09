Acusa a su pareja de engañarlo y le corta los pies con un machete delante de sus hijos

Una historia de horror y de violencia extrema es la que está padeciendo Putu Careen, una joven ama de casa en Bali, Indonesia.

La mujer se encontraba en casa junto a sus hijos de 9 y 13 años cuando su marido llegó borracho y la acusó de estar engañándolo.

En un acto demencial, el sujeto sacó un machete y delante de los menores cortó los dos pies a Putu, dejándola tirada en el piso.

La historia quedó al descubierto gracias a la publicación que hizo un ex jefe y amigo de Careen, Rohan Lee, el que comenzó una campaña en Go Fund Me para ayudarla.

Lee señala que lo vivido por su amiga es uno de los “actos de violencia más vil y vengativo” que le ha tocado presenciar y asegura que inició la “colecta” porque en “Indonesia la asistencia gubernamental para este tipo de tratamientos es muy limitada”.

Además dijo estar sorprendido porque Putu sigue mostrándose “positiva y sonriendo de la misma manera que siempre”.

Lee informó que todo el dinero recaudado será para pagar el hospital, la rehabilitación y la mantención de los dos hijos de la joven.

Hasta el momento, la campaña ha recaudado cerca de US$ 40 mil y pretende llegar a los US$ 100 mil.