Columna de Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 11 al 17 de septiembre

…Amigos esta es una semana en la que las energías aparecen complejas, razón por la cual es importante estar prevenidos, no asustados, sino alertas para evitar caer en tentaciones que nos puedan llevar a cometer errores no reparables, hay que pensar entes de decidir para elegir lo que es mejor para uno y los que dependen de nosotros, y no hay que preocuparse porque sabemos que es una semana compleja, sino todo lo contrario, puesto que si sabemos que estaremos rodeados más fuertemente de lo negativo eso nos ayuda a estar más pendientes, menos vulnerables, lo importante es no tener temor sino valentía para enfrentar lo que se venga, si además de aquello hacemos obras de amor a diario pues entonces la vida será más positiva para nosotros, y recordemos que la naturaleza hace mucho que ya no tiene frenos en demostrar que no se siente bien por el maltrato recibido, así que es comprensible estar preparados en todas partes a recibir sus manifestaciones, un volcán habla en el mundo mientras en Chile la tierra se hace sentir y las energías generan inestabilidad en todo tipo de objeto eléctrico, un Dignatario atropella en el extranjero mientras en Chile se nos va alguien muy querido de los medios, hagamos el bien porque así generamos un circulo virtuoso que ayuda y nos ayuda, buenas vibras para todos los seres buenos, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, semana esforzada en la que afortunadamente contaremos con muchas energía para salir adelante…su carta anual es “La Templanza” y recomienda seguir adelante porque es parte de vivir y porque pueden…su Vibración Numerológica de esta semana predice que fuerza tendrán, la fortaleza deben buscarla internamente…el Número (11) les corresponde esta semana y avisa que dudar no ayuda a seguir adelante, sigan seguros…su número anual es (14) y sugiere que para que se dé el cambio debemos colaborar…el Color que les corresponde esta semana es el (Plateado) y les colabora estos días internamente para darles Fuerza, y que se reforzará con su color anual (Rojo) para proyectar frente a los demás Fortaleza, asíseráasísea, cariños…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, las buenas energías están, y aunque no es fácil empezar de nuevo, es lo que les toca y hay que hacerlo…su carta anual es “El Ermitaño” y recomienda seguir aquella luz que les lleva al bien…su Vibración Numerológica de esta semana predice que este será un período de transición…el Número (12) les corresponde esta semana y avisa que seamos precavidos y no erraremos…su número anual es (9) y sugiere que ante una prueba simplemente asumir y superarla…el Color que les corresponde esta semana es el (Rojo) y les colabora estos días internamente para darles Coraje, y que se reforzará con su color anual (Gris) para proyectar frente a los demás Aplomo, asíseráasísea, cariños…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, no hay prueba que no podamos superar si así lo decidimos, y si decretamos que solo lo bueno llega así será…su carta anual es “El Enamorado” y recomienda detenerse y analizar bien antes de decidir…su Vibración Numerológica de esta semana predice que las trampas siempre están, si usamos la razón las podemos ver antes…el Número (18) les corresponde esta semana y avisa que vayamos con cautela para ver por donde no debemos ir…su número anual es (6) y sugiere que nos preocupemos por el bienestar de nosotros y los que amamos…el Color que les corresponde esta semana es el (Violeta) y les colabora estos días internamente para Transmutar en positivo, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás Triunfo, asíseráasísea, cariños…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, semana de cambios radicales en algunas instancias que se les presentan inevitablemente…su carta anual es “La Fuerza” y recomienda asumir y seguir…su Vibración Numerológica de esta semana predice que para dejar limpio algo hay que lavar primero…el Número (13) les corresponde esta semana y avisa que si hay que hacer algo, háganlo…su número anual es (11) y sugiere que usen su sabiduría para acertar…el Color que les corresponde esta semana es el (Blanco) y les colabora estos días internamente para Iluminarnos, y que se reforzará con su color anual (Burdeo) para proyectar frente a los demás Equilibrio, asíseráasísea, cariños…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, es momento de legalizar los triunfos para hacerlos concretos y válidos…su carta anual es “La Rueda de la Fortuna” y recomienda no dejar pasar lo importante, recuerden las prioridades…su Vibración Numerológica de esta semana predice que lo que se hace con corrección tarde o temprano nos colabora…el Número (8) les corresponde esta semana y avisa que debemos hacer aquello que nos de seguridad…su número anual es (10) y sugiere que quien conduce siempre debe hacer lo que se debe…el Color que les corresponde esta semana es el (Gris) y les colabora estos días internamente para que seamos Justos, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Variedad, asíseráasísea, cariños…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, cuando las cosas las hacemos con moderación es inevitable que todo fluya apaciblemente…su carta anual es “El Demonio” y recomienda no dejarse tentar y volverse locos…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si apelamos a todo aquello que sea armónico eso atraeremos…el Número (14) les corresponde esta semana y avisa que parte de la armonía implica preocuparse de los sentimientos de quienes nos rodean…su número anual es (15) y sugiere que preocuparnos de los afectos no implica alterarse…el Color que les corresponde esta semana es el (Amarillo) y les colabora estos días internamente para darnos Calidez, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás Luminosidad, asíseráasísea, cariños…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, las renovaciones atraen movimiento a nuestras vidas, tratemos de no atolondrarnos…su carta anual es “La Torre Derruida” y recomienda descartar todo aquello que nos quite la calma…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si tienen iniciativa verán un regalo positivo este período…el Número (10) les corresponde esta semana y avisa que sabrán encaminarse por el sendero correcto…su número anual es (16) y sugiere que le den privilegio a aquello que de verdad es bueno para uno…el Color que les corresponde esta semana es el (Dorado) y les colabora estos días internamente para que nos de Luz, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás Productividad , asíseráasísea, cariños…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, sigan utilizando su lógica este período porque les ayudará a resolver de la mejor manera…su carta anual es “La Justicia” y recomienda hacer lo que deben para que todo decante en positivo…su Vibración Numerológica de esta semana predice que todo fluirá productivamente para uno…el Número (3) les corresponde esta semana y avisa que pensar no significa dudar sino analizar para mejor determinar…su número anual es (8) y sugiere que decidan por aquello que le hace bien a los que amamos…el Color que les corresponde esta semana es el (Verde) y les colabora estos días internamente para darles Calma, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Equilibrio, asíseráasísea, cariños…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, cuando no tomamos buenas decisiones el tiempo nos lo hace ver…su carta anual es “El Carro del Triunfo” y recomienda rescatar lo positivo, incluso de aquello que no fue bueno, para así avanzar…su Vibración Numerológica de esta semana predice que hay un destino ineludible al cual debemos estar siempre preparados…el Número (15) les corresponde esta semana y avisa que no olviden equilibrar materia y espíritu…su número anual es (7) y sugiere que usen su sensibilidad para equilibrar…el Color que les corresponde esta semana es el (Azul) y les colabora estos días internamente para darles Tranquilidad, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás Seriedad, asíseráasísea, cariños…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, las energías se invierten favorablemente para nosotros, hay que saber superar lo negativo y asumir lo bueno…su carta anual es “La Luna” y recomienda dejar atrás lo que nos daña para avanzar…su Vibración Numerológica de esta semana predice que será un período para sentir que si somos buenos un poder superior nos da la mano…el Número (19) les corresponde esta semana y avisa que será agradable sentirnos queridos…su número anual es (18) y sugiere que solo nos preocupemos de lo que nos hace bien…el Color que les corresponde esta semana es el (Celeste) y les colabora estos días internamente para hacernos sentir bien, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás Brillo, asíseráasísea, cariños…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, es momento de reconstruir aquello que dejaron pendiente, o no se atreven a retomar por temor a lo que se viene…su carta anual es “El Juicio” y recomienda hacer lo que es correcto para que todo se equilibre…su Vibración Numerológica de esta semana predice se acerca el momento de que finalice un conflicto que arrastran…el Número (20) les corresponde esta semana y avisa que parte de renovar es reposicionarse…su número anual también es (20) y sugiere que concluyan de una vez aquello que han alargado demasiado…el Color que les corresponde esta semana es el (Negro) y les colabora estos días internamente para darles Fuerza, y que se reforzará con su color anual (Cobre) para proyectar frente a los demás Seguridad, asíseráasísea, cariños…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, buen momento para ser comprensivo con ustedes y con los otros, comprender ilumina…su carta anual es “La Sacerdotisa” y recomienda apelar a sus serenidad para evaluar en calma…su Vibración Numerológica de esta semana predice que en silencio lograrán escuchar la mejor opción…el Número (2) les corresponde esta semana y avisa que estando en paz solo se atrae luz y buenas vibras…su número anual también es (2) y sugiere que tomen las riendas de su persona para apaciguar sus pasiones y permitirse ir paso a paso…el Color que les corresponde esta semana es el (Rosa) y les colabora estos días internamente para darles Dulzura, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás Atracción, asíseráasísea, cariños…

…Decretemos una maravillosa semana llena de luz y buenas vibras que llega a uno y a los que protege, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…