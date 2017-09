"Lo veo y me muero": payaso de "It" escapó del cine, se pasea por el Metro de Santiago y aterra a las redes sociales

Me ofrecieron combos y hamburguesas por andar así en el metro….Puede ser una hamburguesa en combo???? Pa comer papas y tomar bebida tambien🎈🎈🎈 #LAMORTECORP#makeup#maquillador#makeupartist#mua#dragqueen#santiago#chile#horror#it#itmovie#pennywise#pennywisetheclown#eso#stephenking#stephenkingit#horrormovie#cinema#billskarsgard

A post shared by Morganne LaMorte / LaMorteCorp (@morgannelamorte) on Sep 10, 2017 at 12:19pm PDT