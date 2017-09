Fue vendida siendo adolescente, la amenazaron de muerte y la esclavizaron durante casi 40 años

A los 15 años, Tomasa Machaca fue usada como moneda de cambio por su padre, el que la “vendió” a una familia de la ciudad de La Paz para “saldar una deuda”.

La joven fue amenazada de muerte y durante casi 40 años fue esclavizada por dos generaciones de la familia que ahora está siendo investigada.

El caso salió a la luz en los últimos días y tiene conmocionado a buena parte de Bolivia.

Según El Deber, la abogada de la mujer explicó que Tomasa “fue entregada a la familia Omonte…, y durante este tiempo la señora no salió de la casa ni recibió un sueldo ni ningún tipo de remuneración”. Además, señala que sus hermanos creían que estaba muerta.

Por su parte, Página Siete asegura que la mujer sufrió “agresiones físicas y psicológicas”, que la llamaban “india” y que incluso uno de los hijos de la pareja “la ahorcaba con sus trenzas y la agarraba a patadas” cuando llegaba borracho.

Finalmente, en una denuncia escrita, Tomasa dice que no sabe leer ni escribir y manifiesta que “nunca recibí atención médica, nunca tuve un enamorado, nunca pude formar un hogar, ni tener hijos…, se me privó de todos mis derechos fundamentales, me robaron 38 años de mi vida”.