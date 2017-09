Lluvia de memes y burlas: ex candidato presidencial de EEUU Ted Cruz le da "like" a video porno y estallan las redes sociales

Conservador, republicano y ex candidato presidencial. Estas tres palabras se asocian a la figura de Ted Cruz, senador de Texas y quien esta mañana se convirtió en trending topic global por un curioso hecho: darle "like" a un video porno.

El registro en cuestión pertenece a la cuenta Sexuall Posts, la cual es parte del sitio web de entretenimiento para adultos Reality Kings.

Por el momento, se desconoce si la cuenta del político fue hackeada, si todo se trató de un error de alguien del equipo de Cruz o si fue él quien dio el "me gusta", ya que todavía no emite una declaración oficial.

Cabe mencionar que el senador fue uno de los nombres que buscaba ser el candidato republicano para las elecciones presidenciales, pero finalmente bajó su postulación ante la ola de triunfos del actual gobernante Donald Trump. Incluso, el magnate trató de "rata" a Cruz y tuvieron diferentes cruces de palabras. Sin embargo, el político decidió dejar de lado los enfrentamientos y terminó dando su apoyo al empresario.

Mientras tanto, los usuarios de redes sociales están burlándose del hecho con diversos memes:

When the staff tells Ted Cruz why he is trending this morning. pic.twitter.com/pBTdefLPME

— Mom, Frazzled (@C_tothe_I) September 12, 2017