Polémico estudio asegura que la inteligencia artificial puede adivinar la orientación sexual de las personas por una foto

Invasión a la privacidad, uso inadecuado de información sensible y posible daño a las personas son sólo algunos de los cuestionamientos que han surgido tras un estudio de la Universidad de Stanford en EEUU que asegura que la inteligencia artificial puede adivinar mediante un algoritmo informático la orientación sexual de las personas con una simple foto.

Según los investigadores, el estudio, que será publicado en el Journal of Personality and Social Psychology, muestra como “la inteligencia artificial erosiona la privacidad y otras características íntimas”, incluso hasta la “orientación sexual”.

El artículo, que adelantó The Economist, indica que “el software recoge sutiles diferencias en la estructura facial y con los conjuntos de datos adecuados podría detectar otros rasgos íntimos. El hecho de que los humanos no puedan ver los signos en las caras no significa que las máquinas no puedan hacerlo”.

Los datos del estudio señalan que la inteligencia artificial “adivina” la condición sexual el 81% de las veces cuando se le muestra una foto de un hombre gay y otro heterosexual, y llega hasta el 91% cuando analiza 5 imágenes.

Por su parte, con las mujeres los números llegarían a un 71% con una foto y a un 83% en el caso de las cinco.

En ambos casos, el nivel de “aciertos” supera con creces la capacidad humana para hacer esta distinción.

El estudio ha sido fuertemente criticado por las asociaciones LGTBI+, principalmente por la muestra con que se realizó la investigación.

Las fotos fueron tomadas de una página de citas de EEUU y son en total 35.326 imágenes de 14.776 personas. Todas las fotos son de personas blancas y de cierta edad, además tampoco recoge imágenes de personas transgéneros o bisexuales.