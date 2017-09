"Quiero tener sexo contigo": profesora de karate se sacó el kimono y el cinturón negro para enviar fotos hot a alumno de 11 años

Stephannie Figueroa, una profesora de karate de 21 años, fue detenida por la policía tras enviar fotos desnuda a un alumno de 11 años en la ciudad de Orlando en Estados Unidos.

Stephannie Figueroa/Facebook

El hecho quedó al descubierto hace unos días por la madre del menor, luego que esta abriera la aplicación de mensajería Kik del celular de su hijo. En él, leyó que la artista marcial invitaba al niño a su fiesta de cumpleaños con la siguiente frase: "quiero tener sexo contigo". Ante esto, recibió como respuesta un "OK, IDC", lo que es una abreviatura de "no me importa".

Figueroa le dijo a su pupilo que ella estaría sola en la casa, por lo que podrían disfrutar de la fecha juntos, de acuerdo al Orlando Sentinel.

De acuerdo a la policía, en febrero de este año la mujer comenzó a seducir al menor, enviándole al menos 15 imágenes desnudas o subidas de tono. Por lo mismo, fue acusada de conducta lasciva, mostrar material obsceno a un menor de edad y por abuso infantil.

La karateka se encuentra en prisión preventiva sin posibilidad de salir bajo fianza, mientras se investiga si habría enviado fotografías a otros estudiantes.