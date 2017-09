"¿Qué diablos es esto?": la extraña criatura que aterra a Texas y que quedó al descubierto tras paso del huracán Harvey

Preeti Desai, una fotógrafa especializada en sacar imágenes de animales en la vida silvestre, quedó impresionada cuando observó una extraña criatura en el suelo de Texas en Estados Unidos, zona que fue duramente golpeada por el huracán Harvey.

"De acuerdo, biólogos de Twitter, ¿qué diablos es esto? Encontrado en una playa de Texas City, Texas", señaló la mujer en Twitter, en donde decidió compartir con el mundo su hallazgo.

Y obviamente, se llenó de respuestas. Una de las más serias fue del científico marino y conservacionista Andrew Thaler: "Difícil de decir dada la posición y el nivel de descomposición, pero los dientes y la forma del cuerpo me hacen pensar que se trata de un tipo de anguila".

En tanto, un biólogo marino identificado como David Shiffman prefirió tomarse con humor el asunto: "Es un misterioso monstruo alienígena".

Mientras que un experto del Museo Nacional de Historia Natural Smithsoniano, Kenneth Tighe, dio una respuesta más satisfactoria sobre el tema al sitio Earth Touch. La especie se trataría de un Aplatophis chauliodus, más conocida como la "anguila de colmillos".

Mira el tuiteo con las fotos de la extraña criatura:

Okay, biology twitter, what the heck is this?? Found on a beach in Texas City, TX. #wildlifeid pic.twitter.com/9IUuuL65qh

