“Fatberg”: el asqueroso y gigantesco “iceberg” de grasa y basura que bloquea las alcantarillas de Londres

Asqueroso por donde se lo mire, así es el “iceberg” de grasa y basura que fue descubierto en los últimos días y que está bloqueado los alcantarillados en Londres.

El “fatberg”, como fue bautizado por la combinación de grasa (fat) y iceberg, fue descubierto hace unos días y la empresa Thames Water, que se preocupa de la mantención del alcantarillado, lo calificó como “un monstruo total”.

La “cosa” pesa un total de 130 toneladas, alcanza los 250 metros y marca todo un récord ya que es el mayor “fatberg” encontrado en Londres.

Our version of a walking tour of London: see for yourself the monster #Fatberg everyone's talking about: pic.twitter.com/LNd81wAliO

— Thames Water (@thameswater) September 12, 2017