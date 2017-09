La imagen de un cangrejo ermitaño gigante en su extraño nuevo hogar que perturba a Internet

Cuando el usuario de Twitter @falenkdwb compartió la imagen de un cangrejo ermitaño gigante en su nueva casa, no pensó que iba a atemorizar a las personas en la red social.

Sin embargo, la imagen llamó la atención por el peculiar aspecto de la nueva casa, la cabeza de una muñeca de goma, sin pelo y con los ojos y la nariz dañada por el agua.

Los usuarios de la red compararon al crustáceo con Sid, el aterrador personaje de la película Toy Story, un híbrido entre una cabeza de goma y las piezas de metal de un decano.

Lo cierto es que el animal, un cangrejo de coco, decidió usar la cabeza de goma como una forma de protección pese a la dura caparazón con la que cuenta y aún así terminó viéndose más aterrador de lo que ya es.

Thx for the nightmares…this hermit crab used a discarded doll's head as shell pic.twitter.com/yxsBZUPnf3

— Falen (@falenkdwb) September 8, 2017