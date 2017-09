La mejor dieta del mundo: hombre baja más de 50 kilos comiendo pizza todos los días

Dicen que los cuerpos de verano se construyen en invierno y como aún quedan un par de días antes de que cambiemos de estación, es una buena idea buscar una dieta para seguir, en especial por los kilos que vamos a sumar durante las Fiestas Patrias.

Y que mejor que buscar una dieta rica, pero no cualquiera, sino una realizada especialmente para los amantes de la pizza.

Si, porque aunque suene extraño, un chef italiano bajó más de 50 kilos sólo comiendo pizza, aunque no sabemos si le ponía piña.

La idea de la mejor dieta del mundo surgió de la mente de Pasquale Cozzolino, que pasó de pesar 175 kilos a 120, agregando la pizza a su reina alimentaria.

“Subí bastante cuando empecé a comer comida estadounidense: hamburguesas, papas fritas, bebidas. Tu estómago cuanto más le as, más se dilata, Cuando llegué a los 175 kilos, el médico me dijo que me iba a dar un infarto. me dio miedo. Cuando volví a Nápoles busqué un nutricionista que trabaja con equipos de fútbol para que muera una base científica”, ha dicho el cocinero sobre su programa para perder peso.

Con el especialista llegaron a una decisión tras intentar varias dietas sin resultado: agregar la pizza como el alimento central. Pero no cualquier pizza.

“Lleva harina, levadura, agua y sal; no se le agrega ni azúcar ni ninguna materia grasa. Se pone mas agua para que lleve menos harina”.

“El secreto es hacerla levar mucho, yo la hago levar hasta 72 horas. La divides en porciones la congelas y cuando la vas a comer la sacas la noche anterior”, compartió Cazzolino sobre su particular receta.

Cabe mencionar que el chef, además de comer pizzas también hizo un cambio de hábitos alimenticios, eliminando la llamada comida chatarra, por lo que tal vez, esta no sea la dieta milagrosa que todos buscamos.