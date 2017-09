Lo único que no se le para es el dolor: adicto a cirugías queda con erección permanente y molestosa tras operarse la nariz

Una "angustiosa etapa" vive un hombre de 45 años luego que su adicción a las cirugías plásticas le pasara la cuenta de una manera dolorosa.

Según informa el diario inglés Mirror, Neven Ciganovic ha concurrido al hospital para realizarse este tipo de procedimiento más de una docena de veces. Se ha retocado la frente, la barbilla, el estómago y los labios en reiteradas ocasiones, hasta que una modificación en la nariz le provocó priapismo.

Esta situación le generó una dolorosa y persistente erección de su aparato reproductor, el cual no va acompañado precisamente de un deseo sexual, sino que de una molestia bastante gigantesca.

"Actualmente estoy residiendo en el hospital de Belgrado (Serbia). Por desgracia, no me dan analgésicos porque no se dan a los pacientes aquí, así que toca seguir sufriendo", expresó el hombre.

Pese a indicar que se siente de mejor ánimo, y que incluso se ha tomado con humor el asunto (algo que se puede observar en su cuenta de Instagram), Ciganovic lamentó que esta situación podría continuarle durante meses.

Todo esto ha quedado registrado por un equipo audiovisual, los cuales están realizando un documental sobre la adicción del croata por las cirugías estéticas.