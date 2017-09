“Perrito de Andacollo devuelve empanada porque traía pasas”: "Orejón" sigue siendo el rey en las redes sociales con particular gif

“Orejón” alcanzó la fama mundial y se ganó el cariño de una nueva familia todos por transformarse en viral luego de robarse una empanada durante una entrevista para la televisión de Andacollo.

Protagonizó un comercial de una multitienda, fue transformado en un dibujo que todos compartieron en las redes sociales, y su fama no para.

En especial ahora que entró de llenó en una milenaria discusión dieciochena: la empanada es con o sin pasas.

Todo porque el usuario de Twitter @CorreaIN hiciera un gif con “Orejón”. “Perrito de Andacollo devuelve la empanada porque traía pasas…” escribió y abrió el darte.

Su post ya tiene más de un centenar de comentarios y ha sido retuiteado por más de dos mil personas, quienes claramente siguen enamoradas de este fiel representante del quiltro chileno.

Cómo no celebrar y reirse con este ingenio, en verdad se agradece me alegró la vuelta a casa 👏

Jajajajaja no le gusto con pasas pucha q lata lo bueno es q es honesto y la devolvió buen perrito jajajajaja!!!!!!

Cochitaaaaaa!!! Lo amo!!! Jaja. "Si no me gusta, pues la devuelvo, y aquí no pasó nada"

— Gabriela Humphrey (@gavinci7) September 13, 2017