Si te lo regalan es por algo: crean perro robot que “identifica” el olor de los pies y se desmaya si huelen mal

Los japoneses ya no saben que inventar y ahora desataron toda su creatividad para sacar al mercado un perro robot que tiene una particular misión.

En un país donde cada vez que llegas a una casa debes sacarte los zapatos, el invento asoma casi como “revolucionario”.

Hana-chan, como se llama el adorable can, está programado para identificar el olor de los pies.

Sí, leyeron bien, y la idea surgió luego de una petición de una empleada de Next Technology. La mujer señaló en su empresa que su hija no había querido decirle que sus pies olían mal para no herirla y ahí comenzó a definirse el nuevo invento.

Según el South China Morning Post, el perro detectará los olores al acercarlo a tus pies y si estos huelen bien moverá su cola de alegría.

Por el contrario, si el olor es malo, el pequeño robot terminará desmayado en el piso. Incluso, asegura que si el “aroma” es insoportable, el can rociará una descarga de desodorante ambiental para “remediar” la situación.

Hana-chan estaría disponible a principios de 2018 y costaría cerca de US$ 9.200.