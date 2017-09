Una belleza atómica: así es la primera dama de Corea del Norte, la mujer que acompaña al hombre que amenaza al mundo

Ri Sol-ju es prácticamente una desconocida para el mundo occidental, pese a que podría llegar a ser una de las personas más relevantes del mundo ante la creciente tensión en la península coreana: es la esposa de Kim Jong-un.

La mujer es la primera dama norcoreana y muy pocas veces realiza apariciones públicas junto a su cónyuge. Sin embargo, hace unos días rompió su bajo perfil y acompañó al líder en una actividad relacionado a una de las tantas pruebas de misiles que efectúa Pyongyang.

De acuerdo al diario inglés The Telegraph, la joven acudió junto a Kim a un banquete en honor al grupo de ingenieros a cargo del sexto ensayo nuclear del país asiático. Allí, vestida con un conjunto de dos piezas, se sentó al lado de su esposo en un recinto que básicamente estaba repleto de puros hombres.

La imagen llamó la atención debido a las pocas apariciones que hace Ri Sol-ju. Pero, ¿quién es la mujer que está con el hombre que podría destruir al mundo?

A diferencia de Kim, sí existe una aproximación más cercana a lo que sería su edad, pero tampoco es un dato oficial, sino que todo se debe a investigaciones. Si éstas son ciertas, la joven tiene 27 años y está próxima a celebrar su cumpleaños, ya que nació un 28 de septiembre.

Cuando era una menor, fue enviada a China a estudiar canto, disciplina en la que se destacó con creces. Formó parte del grupo "Ponchobo Electronic Ensenble", una especie de Spice Girls norcoreanas que al igual que las inglesas, rompieron todos los récords y fueron unas celebridades en su país natal.

Sin embargo, los fans masculinos de la banda no pudieron fantasear demasiado con la idea de iniciar un romance con la mujer, ya que su corazón tenía un dueño.Y no cualquier dueño. Con Kim se conocieron en la universidad y mantuvieron una relación de amor de aún más bajo perfil ya que no era del agrado del en ese entonces líder norcoreano: Kim Jong-Il.

El padre no estaba de acuerdo con el pololeo de su hijo, por lo recién cuando falleció oficializaron su vínculo, contrayendo matrimonio el 2009 y posteriormente, convirtiéndose en padres de una niña de 5 años llamada Ju-ae.

En tanto, la primera aparición pública de Ri Sol-ju junto a su cónyuge fue el 2012, en un concierto. Desde ese momento, son contadas las ocasiones en las cuales se han visto juntos, algo que de acuerdo a expertos surcoreanos sería "pauteado" para demostrar que Kim es un hombre maduro.

Pese a esto, la joven causa simpatías entre los habitantes de su país ya que es poco habitual que los líderes norcoreanos realizaran actividades junto a sus esposas. Mientras que en Occidente la mujer ha sido destacada por su belleza, luciendo siempre elegante en las pocas imágenes que existen de ella.

Conoce en imágenes a la primera dama norcoreana:

