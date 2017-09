Mostró el trasero y lo golpearon con un bate: ¿Por qué los 15 de septiembre son terribles para Homero Simpson?

Este viernes miles de chilenos acudirán a las fondas a comenzar a disfrutar el fin de semana largo por las Fiestas Patrias al ritmo de cuecas y cumbias, tomando chicha y terremoto, y comiendo empanadas y anticuchos.

Sin embargo, otro personaje que no tiene relación con Chile, también estará celebrando esta jornada: Charles Montgomery Burns.

El despreciable hombre de negocios, quien normalmente maltrata a Homero, cumple un nuevo año de vida este 15 de septiembre, aunque no sabemos en realidad su edad.

Solo recordamos esta imagen:

Homero viendo que es 15 de septiembre

Porque a Homero no le simpatiza mucho el cumpleaños de su jefe. Lo usan para tareas que no le agradan, lo golpearon con un bate al usarlo como piñata y dio una fallida actuación de stand up comedy burlándose de "Monty". Incluso mostró el trasero.

Homero y su trasero.

Lo único bueno si es que pudo escuchar a The Ramones, que tocaron en honor de Burns.

Desde Publimetro eso sí no tenemos problemas con el Señor Burns, así que le deseamos que pase un cumpleaños "excelente".