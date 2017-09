¿Una simple llave o algo más? La foto viral que sin duda nos “recuerda” La era del hielo

Las cosas más simples a veces se convierten en virales porque alguien ve más allá de lo que simplemente está mostrando la imagen.

Eso fue lo que le pasó a Axel Marazzi, que hace unos días compartió una foto en su cuenta de twitter y todos se volvieron locos con ella.

“Una simple canilla (Sic) o la ardilla de La era del hielo. Me vuelvo loco”, fue la leyenda que escribió junto a la imagen que rápidamente llegó a “todas partes”.

una simple canilla o LA ARDILLA DE LA ERA DEL HIELO ME VUELVO LOCO pic.twitter.com/kF43TEcHlb — axel marazzi (@amarazzi) September 15, 2017

“Quiero lo que comiste hoy”, “no la veo, no la veo…, ahí está, me muero!!”, “jajajajajaja no lo puedo creer”, “es genial!!!! Quiero un baño con ese juego de canillas y así las voy a ir a pedir al negocio”, son sólo algunos de los cientos comentarios.

El tuit ya suma casi 106 mil me gusta y ha sido retuiteado más de 43 mil veces.

¿La viste?