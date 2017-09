Columna de Zita Pessagno: Horóscopo y numerología del 18 al 24 de septiembre

…Amigos esta es una semana en la cual es necesario tratar de entender que las energías que nos rodean son positivas y negativas, por tanto dependerá mucho de cada uno de nosotros para atraer lo bueno, si nos portamos bien y hacemos obras de amor, o atraer lo negativo, haciendo daño a inocentes indefensos de cualquier especie o traicionando lealtades de quienes confían en mí, lo que implica que si trabajo energías a diario voy a poder estar protegido de todo aquello que me haga mal y alejarlo de mi vida, además de luchar desde mi voluntad y mi energía para poder remontar las pruebas que inevitablemente aparecen en nuestras vidas, somos artífices de nuestro propio destino, si queremos podemos, y si no podemos pues buscamos a quien nos colabore para alcanzar el éxito anhelado, todo es posible de lograrse, uno es quien debe tener claridad y continuar en el empeño, y nunca olvidar que tanto se hace tanto se recibe para entender que de nuestros actos dependerá la abundancia positiva y la armonía para nosotros y los que amamos, que pasen bonitas Fiestas Patrias, que todo sea alegría y paz, no caer en excesos nos asegura equilibrio y atraer lo bueno, y que en este bello país llamado Chile alguna vez logremos no exista la discriminación y la inclusión toque a todos los seres de cualquier especie porque el amor y el respeto son la base de toda sociedad que se precie valorable, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, empezar de cero implica tener que comprender que todo esfuerzo para aquello vale la pena…su carta anual es “La Templanza” y recomienda sujetar lo que realmente nos hace bien y dejar ir lo que nos entristece…su Vibración Numerológica de esta semana predice que a tratar de iniciar desde abajo tenemos la ventaja de poder ordenar todo como corresponde…el Número (0) les corresponde esta semana y avisa que todo tiene la posibilidad de renovarse, dense la oportunidad…su número anual es (14) y sugiere que estén atentos a la posibilidad de cambios…el Color que les corresponde esta semana es el (Dorado) y les colabora estos días internamente para ver que es lo mejor para uno, y que se reforzará con su color anual (Rojo) para proyectar frente a los demás Decisión, asíseráasísea, cariños

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, cuando las cosas se hacen paso a paso es inevitable se genere un orden y una consecución bastante acertada de nuestras actos…su carta anual es “El Ermitaño” y recomienda preocuparse ese período por coordinar con quien corresponde para que todo fluya…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si siguen un orden las cosas se pueden concretar positivamente…el Número (13) les corresponde esta semana y avisa que si trabajan energías, y estas son buenas, el éxito empieza a ser atraído…su número anual es (9) y sugiere que si van a guiar háganlo como líderes…el Color que les corresponde esta semana es el (Azul) y les colabora estos días internamente para ordenar todo con detalle, y que se reforzará con su color anual (Gris) para proyectar frente a los demás Perfección, asíseráasísea, cariños…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, vienen saliendo de pruebas dolorosas, ahora queda rescaten la fortaleza interna y retomen una siembra que conlleva cosechas de éxito…su carta anual es “El Enamorado” y recomienda ser amigo de sus amigos valorando a aquellos que lo merecen…su Vibración Numerológica de esta semana predice que la Justicia Divina llega a traerles un merecido regalo…el Número (8) les corresponde esta semana y avisa que este período es de logro de objetivos…su número anual es (6) y sugiere que no discutan y abran su mente…el Color que les corresponde esta semana es el (Cobre) y les colabora estos días internamente para hacerles brillar, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás Éxito, asíseráasísea, cariños…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, es un período en el que deben cuidarse más de lo normal para evitar caer en tentaciones que los perjudiquen…su carta anual es “La Fuerza” y recomienda respirar profundo y buscar fortaleza en su yo interno…su Vibración Numerológica de esta semana predice que esa fuerza que busquen dentro de ustedes debería ser positiva, la otra solo daña…el Número (15) les corresponde esta semana y avisa que deberían tratar de evitar roces con quienes les rodean…su número anual es (11) y sugiere que tengan claro que nada les ha sido nunca fácil…el Color que les corresponde esta semana es el (Turquesa) y les colabora estos días internamente para darles ánimo, y que se reforzará con su color anual (Burdeo) para proyectar frente a los demás Equilibrio, asíseráasísea, cariños…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, la claridad está ahora falta decidirse y emprender el camino del liderazgo…su carta anual es “La Rueda de la Fortuna” y recomienda no darle más vueltas al asunto y empezar a hacer lo que se requiere…su Vibración Numerológica de esta semana predice que serán ustedes aquellos que pueden dirigir, pues entonces háganlo…el Número (4) les corresponde esta semana y avisa que sean prudentes aun siendo quienes tienen el poder en sus manos…su número anual es (10) y sugiere que dirijan sin darle más vueltas…el Color que les corresponde esta semana es el (Negro) y les colabora estos días internamente para darles Motivación, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Certeza, asíseráasísea, cariños…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, vamos paso a paso, es más seguro, podemos ver todo con detalle, funcionalizamos la energía, todo fluye…su carta anual es “El Demonio” y recomienda preocuparse del autocontrol para evitar desmanes…su Vibración Numerológica de esta semana predice que este es un periodo de transición, es el momento de chequear todo…el Número (12) les corresponde esta semana y avisa que tener taco será primordial para no errar…su número anual es (15) y sugiere que no se dejen arrastrar por sus emociones…el Color que les corresponde esta semana es el (Marrón) y les colabora estos días internamente para que sean realistas, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás Claridad, asíseráasísea, cariños…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, a veces cuando elegimos lo hacemos sin pensar y las consecuencias se reflejan al pasar del tiempo…su carta anual es “La Torre Derruida” y recomienda dejar las cosas tranquilas esta semana para que todo se aquiete…su Vibración Numerológica de esta semana predice que será inevitable pasar una incomodidad, hay que procurar superarla rápido…el Número (16) les corresponde esta semana y avisa que será un período de contradicciones, mantengan la calma…su número anual también es (16) y sugiere que sean muy pacientes con ustedes mismos…el Color que les corresponde esta semana es el (Gris) y les colabora estos días internamente para ayudarlos a autocontrolarse, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás Quietud, asíseráasísea, cariños…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, es momento de evaluar esas opciones que se nos presentan, de pensar sobre esa propuesta que nos hicieron…su carta anual es “La Justicia” y recomienda usar su lógica y no su corazón para analizar sus opciones…su Vibración Numerológica de esta semana predice que es una semana con armonía, aprovechen de pensar sus alternativas, y opciones, en todo sentido…el Número (6) les corresponde esta semana y avisa que estaremos tratando de que todo sea equilibrado, eso es bueno…su número anual es (8) y sugiere que van por buen camino si piensan tanto en su beneficio como el de los otros…el Color que les corresponde esta semana es el (Beige) y les colabora estos días internamente para darles tranquilidad de pensamiento, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Naturalidad, asíseráasísea, cariños…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, llegan energías apacibles que le colaboran para relajarse, colaboren a esa tranquilidad no desperdiciando ese regalo…su carta anual es “El Carro del Triunfo” y recomienda tratar de parar un poco el descontrol y descansar…su Vibración Numerológica de esta semana predice que será bueno cobijarse en su propio espacio y dejar aflorar sus sensaciones solo ahí…el Número (3) les corresponde esta semana y avisa que estarán un poco lentos, no se presionen…su número anual es (7) y sugiere que no traten de correr si su cuerpo y mente quieren quietud…el Color que les corresponde esta semana es el (Celeste) y les colabora estos días internamente para ayudarlos a tranquilizarse, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás Armonía, asíseráasísea, cariños…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, las vibraciones siguen muy energéticas, hay que controlarse para no desperdiciarla y menos cometer desmanes…su carta anual es “La Luna” y recomienda no dejarse influir por malos consejos, tenemos claridad de que es bueno y que no…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si analizamos las propuestas que nos hagan sabremos si son positivas para uno o no…el Número (7) les corresponde esta semana y avisa que su intuición será una gran aliada este período, escúchenla…su número anual es (18) y sugiere que si perciben algo negativo mejor distanciarse…el Color que les corresponde esta semana es el (Plateado) y les colabora estos días internamente para darles claridad de pensamiento, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás Seguridad, asíseráasísea, cariños…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, es momento de distenderse y relajarse aprovechando las vibraciones equilibradas que les rodean…su carta anual es “El Juicio” y recomienda dejarse llevar por esa tranquilidad que su cuerpo y alma les pide…su Vibración Numerológica de esta semana predice que todo con moderación será perfecto por estos días…el Número (14) les corresponde esta semana y avisa que será bueno preocuparse más de los que ama durante este período para evitar roces…su número anual es (20) y sugiere que si vamos a hacer cosas nuevas que sea en familia…el Color que les corresponde esta semana es el (Rosa) y les colabora estos días internamente para hacerlos más amorosos, y que se reforzará con su color anual (Cobre) para proyectar frente a los demás Dulzura, asíseráasísea, cariños…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, buen período para concentrarse en el silencio y sus búsquedas internas, escuchen a los otros en calma…su carta anual es “La Sacerdotisa” y recomienda mejor callar y escuchar estos días…su Vibración Numerológica de esta semana predice que la prudencia será una aliada maravillosa que les hará ver lo que no habían visto…el Número (9) les corresponde esta semana y avisa que es semana de regalonear a su espíritu dándole paz y no abusando de su cuerpo…su número anual es (2) y sugiere que se preocupe por lograr tranquilidad en todo sentido, eso incluye lo que come, dele paz a su estómago…el Color que les corresponde esta semana es el (Banco) y les colabora estos días internamente para ayudar a conectarse con ustedes mismos, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás Equilibrio, asíseráasísea, cariños…

…Decretemos una maravillosa semana llena de luz y buenas vibras que llega a uno y a los que protege, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…