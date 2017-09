¿Por qué ocurrió el terremoto en México? Fran Undurraga da su respuesta en Instagram con curiosa reflexión

Sin duda la madre tierra se está manifestando por todo el sufrimiento que nosotros, seres humanos, le hemos causado… es sorprendente ver como todas las fuerzas de la naturaleza se han revelado este último tiempo, huracanes, terremotos, erupciones volcánicas… ahora nuestros hermanos mexicanos acaban de sufrir un fuerte terremoto, así que todas mis energías para ellos!! 🇲🇽 💖💖💖🙏 y en cuanto a todos nosotros, creo que si empezamos a ser más conscientes con nuestra madre tierra y a respetarla, las cosas cambiarían!!

