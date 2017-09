¿Amante de los zombies?: The Walking Dead estrena juego a lo "Pokemon Go"

El próximo 22 de octubre, fecha de estreno de la octava temporada de The Walking Dead, los amantes de la saga podrán finalmente saber cuándo podrán descargar sus celulares el juego de realidad aumentada que permitirá recorrer las calles asesinando zombies.

El juego "The Walking Dead: Our World" fue presentado por AMC y Next Games y busca seguir los pasos de Pokémon Go en cuanto a combinar un juego interactivo en una ubicación real a través de la pantalla de un teléfono celular.

Our World estará disponible para dispositivos iOS y Android y permitirá a los jugadores disparar y cortar cabezas a los "no muertos" que los pongan en peligro.