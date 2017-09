"Luces bien en clases": profesora seducía a alumnos por WhatsApp, les enviaba fotos hot y tenía tríos sexuales con ellos

Jessie Goline, una profesora de 25 años de Arkansas en Estados Unidos, aceptó su culpabilidad y reconoció que tuvo sexo con cuatro alumnos. Incluso, que tuvo relaciones con dos de ellos al mismo tiempo.

Según informa The Sun, la docente de Arte admitió entre lágrimas lo ocurrido durante su juicio, aunque hubo un hecho que repitió hasta la saciedad: "No quiero perder a mi marido". Pero razones no le faltan a su cónyuge.

La profesora admitió que sedujo a los adolescentes a través de WhatsApp. Primero les mandaba la frase "luces bien en clases". Si éste respondía, comenzaba a mandarle fotografías en ropa interior o desnudas, acostada en su cama.

Jessie Goline junto a su esposo, cuando todo marchaba bien. Facebook

Luego de esto dio el siguiente paso, tener sexo con ellos. Con cuatro alumnos tuvo relaciones, pero un día que estaba en plena intimidad con uno de los menores decidió invitar a otro a sumarse a la acción y tuvo un trío con los dos.

Todo esto ocurrió entre enero y abril del 2016, hasta que el padre de uno de los adolescentes descubrió una selfie desnuda de la docente al ver el WhatsApp de su hijo.

Por lo mismo, este miércoles Goline debió comparecer ante el juez del distrito del Condado de Craighead, Tommy Fowler, el cual la acusó de abuso sexual en primer grado, por lo que podría cumplir una condena de 40 años de prisión.

Alli, la profesora fue tajante en aceptar su culpabilidad. "Sí, tuvimos sexo", expresó la docente para luego pedirle disculpas a su esposo.