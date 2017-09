¿Será verdad? Estudio asegura que los hermanos menores son más graciosos que los mayores

Mi hermano es famoso por sus chistes fomes. "Había un perro que se llamaba calcetín, salió a la calle y se lo pusieron" o "¿Cuál fue la primera palabra de Hitler cuando guagua? Nací", son parte de su rutina.

Pero de acuerdo a una encuesta, según consigna Unilad, pese a que las historias de él sean más fomes que "el champú de pirañas" de Ricardo Meruane en el Festival de Viña del Mar, mi hermano es el más gracioso de la familia.

La empresa de estudios de marketing YouGov realizó un estudio entre las familias británicas en donde se determinó que el hermano menor es más propenso a considerarse divertido. En ese sentido, el 46% lo manifiesta abiertamente contra el 36% de los mayores.

Al respecto, se destaca que los más chicos son más simples y relajados, por lo que "tienen más probabilidades de decir que son más graciosos".

Este hecho también se remarca por otro aspecto: el 54% de los mayores se consideran más responsables, contra el 31% de los menores. En ese punto, destaca el hecho que los primeros sienten la necesidad de cuidar a los segundos.

Y si alguien no lo sabía, el chiste de Meruane es así: "Soy tan pelado que me dicen que uso champú de pirañas". Gracias, gracias. No se molesten.