Brutal ataque: le disparan cinco veces a hombre para robarle y sobrevive de milagro gracias a Pokémon

Un hombre salvó de la muerte luego que un delincuente le disparara en cinco ocasiones para robarle su moto en la ciudad argentina de Córdoba.

Según relató a La Voz del Interior la víctima, identificada como Pablo Molina, el hecho ocurrió el miércoles cuando iba a bordo de la máquina, que había adquirido apenas cinco días atrás.

Cuando el antisocial intentó robar la moto y tras sufrir la resistencia del hombre, el maleante le disparó cinco veces. Tres balas pasaron cerca de las piernas del agredido, una dio en el casco y la última se dirigió hacia el banano que llevaba, en pleno abdomen. Por fortuna, llevaba una caja de lata con cartas de Pokémon.

"Mi hijo me había pedido una cajita de figuritas, ayer (martes) me las pidió y hoy (miércoles) se las traje de recuerdo y las quería llevar a su casa para jugar con el hermano, pero me quedaron en el bolsillo", expresó Molina.

Alertados por los balazos, una patrulla llegó rápidamente al lugar, por lo que el delincuente se dio a la fuga.