Se ganaron todos los aplausos: la historia de los dos chilenos que regalan choripanes a los rescatistas en México

Miguel Sáez y Juan Carlos Badillas son dos chilenos que hace más de siete años viven en México. Y tras los dos terremotos que han sacudido el país, decidieron no quedarse de brazos cruzados y salieron a ayudar a los rescatistas de una singular manera: regalándoles choripanes.

Según informa el diario Crónica de Chillán, ciudad de donde son ambos originarios, los dos nacionales fueron con su food truck a distintos lugares de de la capital azteca a repartir cerca de 300 panes con longaniza.

El producto era para celebrar las Fiestas Patrias chilenas en Ciudad de México. Pero tras el primer terremoto consideraron inadecuado festejar, por lo que se contactaron con la embajada nacional para ofrecer su ayuda. La sede diplomática compró algunos choripanes, mientras que los restantes son donación directa de los dos socios.

"No soy rico ni pobre, las cosas me cuestan ganármelas, pero si se trata de devolver la mano a un país que me acogió y que también es solidario, aquí estamos", señaló al diario Sáez.

Incluso, el embajador Ricardo Núñez se sumó a la ayuda y acudió a repartir choripanes, señalando además que no hay chilenos lesionados producto de la doble tragedia que afectó a México.