Columna Zita Pessagno: Horóscopo y numerología del 25 de septiembre al 1 de octubre

…Amigos esta es una semana de culminaciones, en la que se finiquitan instancias que aún estaban pendientes en diversos ámbitos, y dependiendo de la carta del tarot, y la numerología que les acompañe, será más o menos provechoso, lo importante es que estamos a las puertas de un nuevo inicio, con energías poderosas que nos pueden permitir otras oportunidades con interesantes perspectivas, en la medida que nuestras opciones se dirijan hacia lo positivo atraeremos energías que nos lleven a la luz de todo lo que es bueno para uno, si tomamos la opción de lo negativo pues nos dirigiremos hacia esos espacios tenebrosos, es decisión de cada uno el rumbo de nuestras vidas, por eso somos artífices de nuestro propio destino, hagámonos responsable entonces de los frutos que cosecharemos, las mejores vibras para los seres buenos que hacemos el bien a cada paso de nuestras vidas, Dios nos ayuda y de paso ayudamos a los demás, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, lo que no tenían seguridad de hacer esta semana toca emprender, todo depende de la determinación que tomen…su carta anual es “La Templanza” y recomienda sin alejarse de lo que es seguro den un paso hacia adelante…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si uno no hace lo que debe menos debe esperar suceda lo que se quiere…el Número (11) les corresponde esta semana y avisa que no se permita vacilaciones…su número anual es (14) y sugiere que trate de aclararse y dar claridad a quienes le rodean…el Color que les corresponde esta semana es el (Blanco) y les colabora estos días internamente para darles Luz, y que se reforzará con su color anual (Rojo) para proyectar frente a los demás Equilibrio, asíseráasísea, cariños…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, los cambios están en nuestras manos, dependerá de uno que las cosas se encausen hacia donde nos interesa, fácil no va a ser…su carta anual es “El Ermitaño” y recomienda seguir el camino correcto porque así la luz siempre estará al final para recibirnos…su Vibración Numerológica de esta semana predice que energéticamente el empuje lo tendremos para poder iniciar, lo demás es nuestra voluntad…el Número (1) les corresponde esta semana y avisa que en lugar de dar órdenes mejor emprendan…su número anual es (9) y sugiere que guiemos con el ejemplo…el Color que les corresponde esta semana es el (Dorado) y les colabora estos días internamente para sentir la energía, y que se reforzará con su color anual (Gris) para proyectar frente a los demás Dominio, asíseráasísea, cariños…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, este será un período en el cual su sabiduría les dará la victoria aún en la circunstancia menos aparentemente ganadora…su carta anual es “El Enamorado” y recomienda usar sus conocimientos e intuición para acertar en sus decisiones…su Vibración Numerológica de esta semana predice que todo lo que pareció negativo se transmuta en positivo…el Número (16) les corresponde esta semana y avisa que incluso de lo menos pensado aparece una oportunidad inesperada…su número anual es (6) y sugiere que sean calmados y flexibles con sus pensamientos…el Color que les corresponde esta semana es el (Azulino) y les colabora estos días internamente para darnos Sabiduría, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás Carisma, asíseráasísea, cariños…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, siguen las energías alteradas, pero en esta semana con vibras muy favorables para alcanzar cosas buenas…su carta anual es “La Fuerza” y recomienda presionar cuando es preciso y soltar cuando se debe…su Vibración Numerológica de esta semana predice que la fortuna tiene dos caras, si nos portamos bien la cara bonita siempre aparece…el Número (10) les corresponde esta semana y avisa que sentirán mucha vitalidad para poder continuar…su número anual es (11) y sugiere que nos dejemos guiar por la sabiduría y no por las dudas…el Color que les corresponde esta semana es el (Amarillo) y les colabora estos días internamente para sentirnos bien con nosotros mismos, y que se reforzará con su color anual (Burdeo) para proyectar frente a los demás Vivacidad, asíseráasísea, cariños…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, hay momentos en los que hay que reconocer que si las cosas no andan bien es porque hemos sabido equivocarnos demasiado…su carta anual es “La Rueda de la Fortuna” y recomienda tratar de reparar los errores para poder continuar por el mejor sendero…su Vibración Numerológica de esta semana predice que pedir disculpas no es reparar un error, es solo un placebo…el Número (18) les corresponde esta semana y avisa que el trago amargo habrá que pasarlo, no hay de otra…su número anual es (10) y sugiere que enfrentemos las dificultades y a superarlas…el Color que les corresponde esta semana es el (Violeta) y les colabora estos días internamente para transmutar en positivo, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Contemplación, asíseráasísea, cariños…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, algo despierta sus ganas de retomar los temas pendientes, aprovechen esa energía para concluir de la mejor manera…su carta anual es “El Demonio” y recomienda no dudar y seguir adelante a pesar del que dirán…su Vibración Numerológica de esta semana predice que sería bueno escuchar las voces femeninas que les rodean y analizar sus dichos…el Número (3) les corresponde esta semana y avisa que no le den tantas vueltas a algo, rescaten lo positivo y punto…su número anual es (15) y sugiere que antes de iniciar algo terminen con lo anterior…el Color que les corresponde esta semana es el (Azul) y les colabora estos días internamente para darles la fuerza de finiquitar, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás Orden, asíseráasísea, cariños…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, cuando algo se quiebra, o se destruye, es momento de evaluar si vale la pena reconstruirlo, si es positivo adelante…su carta anual es “La Torre Derruida” y recomienda que si algo, o alguien, nos hace mal, simplemente déjenlo ir…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si tomamos buenas decisiones nuestra vida puede mejorar notablemente…el Número (20) les corresponde esta semana y avisa que sería buen momento para hacer cambios…su número anual es (16) y sugiere que lo inesperado llega, sean analíticos…el Color que les corresponde esta semana es el (Turquesa) y les colabora estos días internamente para darles Claridad Mental, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás Dinamismo, asíseráasísea, cariños…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, es importante tratar de generar un equilibrio material y espiritual porque esa es la base de toda cosecha productiva…su carta anual es “La Justicia” y recomienda buscar estabilizar y equilibrar para así generar armonía…su Vibración Numerológica de esta semana predice que quedarse en un extremo no colabora a que todo fluya en positivo…el Número (4) les corresponde esta semana y avisa que solo preocuparse de lo material puede jugar en contra…su número anual es (8) y sugiere que la seguridad de los que amamos no solo está en darles cosas…el Color que les corresponde esta semana es el (Rosa) y les colabora estos días internamente para Sensibilizarnos, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Armonía, asíseráasísea, cariños…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, es bueno abrir nuestra mente y ver posibilidades en otros para trabajar con ellos, no siempre se puede concretar solo, además agota…su carta anual es “El Carro del Triunfo” y recomienda que para alcanzar el éxito el trabajo en equipo es necesario…su Vibración Numerológica de esta semana predice que las asociaciones con otros se ven muy bien aspectadas…el Número (19) les corresponde esta semana y avisa que hay buena vibra para este periodo…su número anual es (7) y sugiere que aprovechen estos días para concretar exitosamente…el Color que les corresponde esta semana es el (Verde) y les colabora estos días internamente para darles Tranquilidad, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás Productividad, asíseráasísea, cariños…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, a veces cuando las cosas van bien nos entran las dudas si será verdadero lo que está sucediendo, y con eso solo alejamos lo bueno…su carta anual es “La Luna” y recomienda no escuchar sus malos pensamientos para evitar caigan en el miedo…su Vibración Numerológica de esta semana predice que será una etapa de inseguridad, luchen contra ella con Decretos positivos en voz alta…el Número (0) les corresponde esta semana y avisa que todo nuevo comienzo siempre da temor, paciencia…su número anual es (18) y sugiere que si se sienten inseguros se detengan y analicen…el Color que les corresponde esta semana es el (Celeste) y les colabora estos días internamente para darles Sosiego, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás Estabilidad, asíseráasísea, cariños…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, hay cierto temor a perder lo que se tiene, como una inseguridad que les puede generar inestabilidad por estos días…su carta anual es “El Juicio” y recomienda mejor concluir aquello que tiene mucho tiempo y no les ha llevado a nada…su Vibración Numerológica de esta semana predice que pueden sentir que solos no pueden continuar y por eso asumen a quien no deberían…el Número (9) les corresponde esta semana y avisa que esta es una prueba más que deben superar para hallar la calma…su número anual es (20) y sugiere que se detengan a analizar antes de partir sin rumbo…el Color que les corresponde esta semana es el (Marrón) y les colabora estos días internamente para sentir estás en Calma, y que se reforzará con su color anual (Cobre) para proyectar frente a los demás Estabilidad, asíseráasísea, cariños…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, las búsquedas inevitablemente nos llevan a descubrir cosas que quizás no nos gusten, sin embargo siempre es mejor saber la verdad…su carta anual es “La Sacerdotisa” y recomienda evaluar en calma todo lo que hacemos y/o nos sucede…su Vibración Numerológica de esta semana predice que hay buenas vibras de triunfo para uno, pero nada es gratis…el Número (21) les corresponde esta semana y avisa que alcanzar los éxitos también implica enfrentar lo que quizás no queremos…su número anual es (2) y sugiere que no adopten la postura de mártir porque no es positiva…el Color que les corresponde esta semana es el (Plateado) y les colabora estos días internamente para analizar fríamente, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás Perfección, asíseráasísea, cariños…

…Decretemos una maravillosa semana llena de luz y buenas vibras que llega a uno y a los que protege, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…