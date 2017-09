Garrafal error: maestro Yoda se transforma en personaje histórico según libros escolares de Arabia Saudí

Era uno de los más renombrados y poderosos Maestros Jedi durante toda la historia de la Galaxia, pero a pesar de su importancia en el universo de Star Wars, indudablemente el maestro Yoda no estuvo presente en la ceremonia en que se firmó la carta en la que se constituyó la Organización de Naciones Unidas.

El problema es que los niños de Arabia Saudí así lo creen, luego de que el ministerio de Educación de ese país, incluyera por error una foto en la que el personaje de ficción acompaña al rey Faisal, en 1945, en la histórica ceremonia.

Remember when Yoda signed the United Nations charter back in 1945 with Faisal of Saudi, @starwars? Saudi Ministry of Education does! pic.twitter.com/T62mwtZppr — SilentRuins (@SilentRuins) September 21, 2017

Tanto revuelo ha causado en el país la imagen que el ministro debió salir a pedir disculpas públicas por el error, anunciando que saldrán de circulación los textos que incluyen la fotografía.

¿Pero cómo ocurrió el problema? El rey Faisal es toda una institución en Arabia Saudí. Reinó entre 1964 y 1975 y modernizó completamente su país: saneó las finanzas del país, convirtió el petróleo en una prioridad, creó infraestructuras, estableció ministerios, envió a estudiar al extranjero a muchos de sus súbditos y gracias a él arrancaron las emisiones de televisión.

Social studies textbook in #Saudi s 10th grd class, w doctored pic of Prince Faisal signing the 1945 UN agrmt w #Yoda nxt to him! #StarWars pic.twitter.com/DI8C5dvXUD — #ياسر_العمودي (@YaserAlamoodi) September 21, 2017

Faisal fue un hombre respetado por su pueblo que vivió casi 70 años, hasta que fue asesinado. Por eso llamó la atención en que apareciera en la ONU con Yoda.

La imagen fue realizada por el artista local Abdullah Al Shehri, quien ha realizado una serie de fotografías intervenidas de sucesos históricos de su país, con personajes de la Guerra de las Galaxias, y de otras películas de ficción.

El artista aclaró que él fue quien intervino la imagen, pero insistió que él no fue quien la agregó al libro de historia.

"No tengo ni idea de cómo ha podido llegar esa imagen a un libro de texto. No sé qué ha podido pasar. Me enteré el 20 de septiembre. Sé que ha aparecido en muchos ejemplares, pero no sé cuántos. Ha sido todo muy repentino", dijo el hombre también conocido como Shaweesh.