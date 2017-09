“Ya no quiero vivir más”: el conmovedor relato de una niña de 9 años víctima de bullying que remece a Argentina

Como padre nadie quiere escuchar que su hijo o hija es víctima de bullying, pero tener que enfrentar el intento de suicidio por la angustia que significa el acoso escolar, debe ser desconsolador.

Para una madre de una niña argentina de 9 años, el caso es una realidad y decidió compartir el relato de su hija en un video y así remecer a todo el país.

La niña, que asiste a la escuela Esperanza Solidaria en Santa Fé, con sumió pastillas de clonazepam para intenta quitarse la vida. El caso incluso motivó a las autoridades a tomar cartas en el asunto.

Así lo aseguró el director de la Regional IV del Ministerio de Educación de la provincia, Juan Cruz Jiménez, quien manifestó que "no vamos a confrontar, si la escuela no reaccionó a tiempo vamos a hacer lo que tenemos que hacer en la vía disciplinaria".

Junto con compartir el testimonio de su hija en vidselo, la madre escribió en su cuenta de Facebook: “Me muero de vergüenza de exponer a mi hija así, jamás público nada personal, pero yo hoy hubiera llorado a mi hija muerta por unos pendejos crueles. Lo que dice en el video no es ni la mitad que me contó, le hice repetir algunas palabras. Si la cambio de escuela hay otras nenas de su curso que pasan por lo mismo. Es injusto porque ella quiere a sus compañeros, por cinco pibes que se creen vivos”.

En la grabación, que reproduce el diario argentino Clarín y donde la menor aparece con el rostro cubierto, se puede escuchar: “Yo te voy a hacer unas preguntas y quiero que respondas qué te pasa”, comienza el video. “En la escuela me dicen gorda, me ponen la traba y me caigo y dicen terremoto… y yo no quiero vivir más”, explica la víctima.

-¿Les contaste a tus maestros? -le pregunta la madre.

-Les conté pero nos retaron a nosotras y a los varones no le dicen nada -responde la pequeña”.

La menor reconoce además en el video haber ingerido pastillas para terminar con su vida.

“Me quise matar con pastillas”, recuerda con profundo dolor. “Ya se va a terminar, mi vida, todo esto”, le dice a su madre.