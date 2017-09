“Chicas, estamos solas en esto”: la golpearon, amenazaron e intentaron violar y matar y los policías le dieron una insólita respuesta

Cristina Alemandi vivió la peor experiencia de su vida hace unos días en Buenos Aires cuando un sujeto la golpeó, la amenazó e intento violarla a sólo pasos de la Avenida 9 de Julio, sin embargo lo que más la impactó su la insólita respuesta de la policía ante su denuncia.

La joven decidió contar su traumática vivencia en Facebook y llamó a las mujeres a “seguir luchando juntas”, porque “no van a venir a ayudarnos si nos quieren violar, si nos quieren matar”.

A las 2.30 de la mañana del jueves, Cristina salió de su trabajo y se dirigía su casa, cuando un sujeto la abordó y la tiró al piso.

La joven cuenta que empezó a gritar “a metros de la avenida mas transitada de Buenos Aires”, pero que nadie la escuchó.

“Él me puso algo en el cuello y me dijo ‘si no te callas te pincho’. Lo único en lo que yo pensaba era ‘hacé (sic) lo que quieras pero no me vas a tocar’ y seguía gritando”, relata.

Cristina dice que el hombre le siguió pegando en el piso y que como no se callaba “intentó romperme el cuello tres veces”. Finalmente como el sujeto no logró su cometido le dio “una patada en la espalda y se fue corriendo”.

Lo peor, eso sí, estaba por venir, ya que la joven asegura que tomó un taxi, buscaron un patrullero durante varios minutos y que tras encontrarlo los policías le dijeron “no es nuestra zona, busquen a otro que le corresponda”, aún cuando eran evidentes las heridas en su rostro. “Arrancaron y se fueron enojados”, explica.

Tras ello, fue a la comisaría e hizo la denuncia y la respuesta del oficial la dejó helada: "yyy mucho no se puede, vamos a ver si pedimos una cámara ahí pero mas que eso na".

Ante la desidia de la policía, la joven no podía quedarse callada e hizo un llamado a las mujeres: “Chicas, estamos solas en esto”.

“Nadie va a venir a sobarnos la espalda por ser víctimas. No van a venir a ayudarnos si nos quieren violar, si nos quieren matar. Marchamos porque queremos igualdad, justicia y que no se crean nuestros dueños. Vamos por el camino correcto pero infelizmente para nosotras, falta”, puntualizó en el posteo.