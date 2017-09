Tras 27 años de enigma: policía resuelve macabro caso de la "payasa asesina"

Marlene Warren vio en 1990 como una mujer vestida de payasa se acercaba a su casa en la localidad de Wellington tras bajarse de un automóvil. En sus manos portaba un ramo de flores y dos globos. Todo esto mientras ella tomaba desayuno junto a su esposo, su hijo y algunos amigos.

Tras ver que tocaba la puerta de su casa, le abrió la puerta sin imaginar lo que pasaría: recibió un disparo de parte de la clown.

Tras esto, la victimaria caminó tranquilamente de vuelta a su vehículo y se fue cómo si no hubiera pasado nada.

Por su parte, la agredida fue llevada de urgencia a un recinto asistencia tras recibir el balazo en su rostro. Dos días después, falleció en el hospital de Palm Beach.

Este caso se convirtió en una misterio para la policía, aunque las miradas siempre apuntaron a una persona: Sheila Keen.

After 27 years our detectives finally solve the Clown murder of 1990. Sheila Keen #Busted for killing Marlene Warren https://t.co/S5ijCo1RSM pic.twitter.com/xjfNZFvHZl

— PBSO (@PBCountySheriff) September 26, 2017