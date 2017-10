¿Cómo empezó la vida en la Tierra? Nueva investigación cambia completamente teoría sobre nuestro origen

¿Alguna vez ha pensado como fue el origen de la vida en la Tierra? Pues varios grupos de científicos sí, y lo han hecho a lo largo de toda la historia, por eso, en cada oportunidad que hay un nuevo descubrimiento, se produce una pequeña revolución en torno a lo que conocemos.

Hasta ahora lo que se sabía era que todo había comenzado en el mar, sin embargo, un grupo compuesto por académicos de la Universidad McMaster de Canadá y el Instituto Max Planck, en Alemania, determinaron que si bien la vida se originó en el agua, lo hizo en pequeños charcos en la tierra.

Los datos de la investigación, publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, revelaron que la vida se inició entre 4.500 y 3.700 millones de años gracias a, que durante ese periodo, grandes cantidades de meteoritos que transportaban elementos básicos para la vida, impactaron pequeñas lagunas de la superficie.

Estos cuerpos espaciales transportaban pequeños elementos esenciales para la vida mientras que los ciclos secos y húmedos ayudaron a fusionar los bloques básicos de la estructura molecular en moléculas de ARN (ácido ribonucleico) capaces de autoreproducirse.

Estas moléculas de ARN constituyeron el primer código genético de la vida en la Tierra.

Los principales autores del estudio, Ben K.D. Pearce y Ralph Pudritz del Origins Institute de la Universidad McMaster señalaron que la vida empezó mientras la Tierra todavía estaba formándose, con continentes emergiendo de los océanos y meteoritos impactando la superficie.

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores realizaron una serie de cálculos de astrofísica, geología, química y biología, entre otras disciplinas.

Los autores del estudio explicaron que la creación de polímeros de ARN, el componente esencial de moléculas orgánicas conocidas como nucleótidos, transportados por los meteoritos, alcanzaron una concentración crítica en lagunas de agua.

Cabe mencionar que los autores de este nuevo estudio buscarán poner a prueba su teoría a partir de 2018, cuando recrearán en un laboratorio las condiciones de la Tierra anteriores al origen de la vida y quizás puedan reproducir parte del proceso.