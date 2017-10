"Por qué importa tanto": El artículo sobre Alexis Sánchez y Mayte Rodríguez que está dando que hablar en redes sociales

Este jueves la selección chilena se enfrenta a su par de Ecuador y en la redes sociales todos están pensando en la “calculadora de la fe” y en los escenarios para que finalmente clasifiquemos al mundial de Rusia.

Sin embargo un artículo realizado por Brenda Elsey, la historiadora gringa del fútbol chileno, está metiéndose en la discusión, por el particular análisis que realiza la académica de la relación entre el “niño maravilla” y la actriz Mayte Rodríguez.

El texto, publicado en la Revista De Cabeza, se titula “La política de la Sexualidad de Alexis Sánchez” y revela en su primer párrafo de que se trata: “Sospecho que un número importante de chilenos respiraron aliviados cuando Alexis hizo pública su relación romántica con la actriz Mayte Rodríguez”.

Q tontera. Zamorano cargó con ese estigma x varios años. Johnny también. Para mi, son tipos q la supieron hacer. 1ro carrera, luego el resto — [Pato🏆] #FueraPizzi (@PatoPilsen) October 3, 2017

La autora explica en 14 párrafos su apreciación respecto de lo que significa para el país que Sánchez haya hecho pública su relación y comparta los detalles de esta, desmintiendo indirectamente los rumores sobre su sexualidad que lo han acompañado por años.

“La profundidad de este suspiro estaba conectada a preguntas que han surgido a través de los años sobre la sexualidad de Sánchez, en particular sobre si es que es gay, o no. En efecto, el fútbol está saturado en partes iguales por homoerotismo y homofobia, lo que explica por qué uno de los trabajos part-time de los hinchas, agentes y directivos de los clubes ha sido históricamente establecer la heterosexualidad de las estrellas de turno. Ejemplo claro de esta obsesión lo encontramos en que en el año 2016 Chile fue el país con el mayor número de multas y sanciones de la FIFA por canticos homofóbicos durante las clasificatorias a la Copa del Mundo” escribe Elsey.

Lean el artículo y después comenten, esta bastante interesante. — Edo (@aedoarde) October 3, 2017

La escritora analiza además como los medios han tratado la figura de Alexis, no sólo en Chile, sino también en Inglaterra donde incluso medios como The Mirror han apuntado sus dardos por el look del futbolista. “¿Pero no debería un hombre tener un poco de pelo? Hemos visto muñecos Ken que lucen más rudos que el hombre del Arsenal” escribieron en el medio inglés cuando Sánchez se transformó en rostro de una marca de máquinas de afeitar.

En su análisis, la académica analiza además el rechazo que tuvo la relación entre el futbolista y la actriz cuando recién la confirmaron, especialmente con la carta que se viralizó donde una hincha reclamaba sobre “¿de cuándo a las rucias les gustan los flaites, negros de 1,70?” y que alcanzó una gran notoriedad.

La autora del texto se refiere con el caso de Sánchez también a la homofobia y sexismo presente en el fútbol, no solo para las mujeres que juegan, sino también para las que trabajan en él.

Finalmente, Elsey detalla que “el frenesí sobre la vida amorosa de Alexis Sánchez, sin dudas, continuará intensamente, sometiéndonos a chismes sin fin sobre sus planes para un futuro matrimonio, infidelidad, conflictos con la familia política, etc. Para aquellos que no pueden evitarlo, quizás la mejor aproximación es confrontarlo, a través de explorar por qué a las personas les importa tanto y qué significa eso. Implica pedir que los periodistas cubran tanto a las mujeres que juegan fútbol, como a las que tienen relaciones amorosas con futbolistas. También requeriría reconocer tanto el homoerotismo como la homofobia en el fútbol”.