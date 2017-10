¿También usará ataques eléctricos? Conoce la araña con forma de Pikachu

El explorador de National Geographic, Jonathan Kolby, caminaba en las selvas de Honduras cuando repentinamente tropezó con la figura de la naturaleza más cercana al amado Pikachu, de Pokemon.

La especie Micrathena sagittata tiene en el abdomen una marca amarilla brillante con dos picos traseros largos que terminan con puntas negras.

Si bien es un poco más amenazante que el dibujo animado su estructura es similar a la de Pikachu, mientras que el resto del cuerpoes de un color rojizo brillante, casi parecido a una hormiga.

And here's another view of this same species of #spider! #pokemon #pikachu pic.twitter.com/bBVm5QKdR9

— Jonathan Kolby (@MyFrogCroaked) October 1, 2017