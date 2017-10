"Puedes ser pura como la nieve y también sucia en la cama": el audaz manual sexual para mujeres musulmanas

Umm Muladath escuchó el siguiente lamento de una amiga: "Sé cómo tener sexo, pero realmente no sé nada de sexo. No sé qué es lo que le gusta a mi marido y no sé que me gusta a mí".

Esas palabras la dejaron impactada, por lo que decidió contarle sobre la vida íntima que llevaba con su esposo, lo cual abrió los ojos de la mujer. Días después se volvieron a encontrar, y la situación había cambiado de pleno: estaba fascinada ya que había descubierto un nuevo mundo.

"¡Por favor, tienes que escribir esto para otras mujeres musulmanas! Nadie te enseña esto. Nos tiran al matrimonio y sólo sabemos el fiqh (las leyes del Corán) y la biología". le aconsejó la amiga a Muladath, cuyo nombre en realidad es un seudónimo.

Y ella le hizo caso, pues publicó el libro "Manual de sexo para la mujer musulmana: una guía para el sexo según la reglas del Islam que te hará volar la cabeza", el cual tiene revolucionado al mundo árabe.

Es que las mujeres islámicas no están acostumbradas a leer frases como "tú puedes ser pura como la nieve pero también sucia en la cama", que aparecen mencionadas en el inicio del texto.

"Muchas parejas nunca salen de la posición del misionero. ¡Y si lo disfrutan así, está perfecto! Pero no todas las parejas quieren eso todo el tiempo", expresó la escritora al portal Quartz.

En tanto, respecto a las críticas que ha recibido en el mundo árabe, la mujer señaló que sabía que algo así iba a acontecer, por lo cual defendió el uso de un seudónimo.

"Por supuesto que mi marido sabe que yo lo escribí, pero mis amigos, no. Tampoco quiero quedar asociada por siempre con el libro y cuando busque un empleo, lo primero que vean cuando googleen mi nombre sea que escribí este libro", remató.