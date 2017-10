Si te gustan estas dos canciones, preocúpate, podrías ser un psicópata

Por años hemos visto en el cine innumerables personajes con rasgos psicópata, que siempre coinciden con ser los tipos más cultos y letrados de la trama, con gustos musicales refinados y apreciación por el arte moderno y el buen vestir, pero esto podría no ser verdad en la vida real, ya que un estudio de la Universidad de Nueva York han tratado de establecer un vínculo entre gustos musicales y tendencias psicópatas. El estudio abarca 200 personas con cuadros psicológicos diagnosticados, que con una lista de más de 260 canciones han elegido sus favoritas, y han marcado una clara preferencia por… ¿Los Blackstreet?

Así es, las personas que puntuaron más alto en los test de psicopatía prefirieron escuchar una y otra vez “No Diggity” de Blackstreet, así como también “Lose Yourself” de Eminem. Nada de música clásica, o metal oscuro, como podría imaginarse.

Al otro lado, las personas que disfrutaron de clásicos como “My sharona” de The Knack o “Titanium” de Sia, fueron las que más sano estaban, mentalmente hablando.

Aunque suene descabellado, la música podría ser un indicio para identificar a personas psicópatas. “Lo bonito de esta idea es que podrías usarlo (un playlist) como test sin el consentimiento, la cooperación e incluso el conocimiento de la gente que está siendo examinada”, cuenta Pascal Wallisch, investigador jefe del estudio, en entrevista a The Guardian.

Y si bien, estas dos canciones fueron anunciadas como las preferidas por los psicópatas, los investigadores se guardaron otras para utilizarlas sin que los estudiados se den cuenta. “Los medios retratan a los psicópatas como lunáticos con hachas y asesinos en serie, pero la realidad es que no son tan obvios; no son como el Joker de Batman”, nos recuerda Wallisch. “Podrían estar trabajando en la mesa de al lado, y no te darías cuenta. Son como materia oscura psicológica”.

¿Y tú, eres un psicópata?