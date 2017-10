Allison no tuvo "satisfaction": participante en polémico video de candidato UDI acusa que fue "utilizada" y "engañada"

Allison Juárez, de 20 años y una de las participantes en el polémico video "Satisfaction" del candidato UDI a core por Arica Javier Peralta, acusó al hombre de engañarla, anunciando acciones legales.

La joven realizó sus descargos al portal Arica al día, afirmando que "este caballero nos contrató para hacer un trabajo que sería una parodia del video Satisfaction, pero él, al editar este video, lo transformó de una manera no chistosa, lo transformó de una manera denigrante para nosotras".

"A mí me llamaron como promotora y que fuera vestida con un short, un petito y unas chalitas con taco. Yo no le encontré mayor asunto, porque una como promotora, siempre trabaja con este tipo de vestimentas, entonces yo no vi con maldad eso", expresó.

De igual manera, afirmó que "él dijo que el video fue regalado y nosotras no lo conocemos. Yo soy una persona apolítica, estudio en la universidad y trabajo como promotora y fui contratada solamente para un trabajo. Él estuvo presente siempre con su equipo de grabación. Estaba todo escrito en una pauta, teníamos un guión y al final cuando decíamos 'esto es un regalo…' él estaba atrás con un panfleto diciéndonos lo que teníamos que decir. Él no quiere dar la cara y nos está dejando mal a nosotras como mujeres, porque todo el peso cae en nosotras".

Además, acusó que había un acuerdo con Peralta para que les mostrará el video, algo que según Juárez no pasó. "Él nos pagó 25 mil pesos. Cuando editó el video no nos llamó para verlo, porque si yo hubiera visto el video yo no hubiera permitido que saliera al aire y le hubiera dicho 'prefiero devolverte el dinero que tú me pagaste, porque no quiero que salga al aire con mi cara'. Él no nos dio esa oportunidad, lo lanzó sin decirle a nadie, sin nuestro consentimiento, el mío, ni el de las otras niñas", añadió.

Sobre el énfasis hot que tuvo el registro, señaló que "nos iba a tomar desde un ángulo distinto del cuerpo, o sea que nos íbamos a ver completas, no como se ve. Por ejemplo, en el video cuando a mi compañera le graban todo su trasero. A mí me tenían que grabar los pies y un herramienta y me grabaron la cara. Está súper mal el concepto, pues al editar el video puso solamente lo que él quería. Él nos utilizó para llamar la atención de los votantes y no se quiere hacer cargo de eso, nosotras fuimos engañadas".

Por último, la joven anunció que tomaría acciones legales contra el candidato y que buscará asesoramiento jurídico del del SernamEG.