Columna de Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 9 al 15 de octubre

…Amigos esta es una semana en la que se van finiquitando instancias pendientes, dando inicio a cosas que teníamos rezagadas, y retomando aquello que pensamos ya no iba más, por tanto de alguna forma es como partir de cero, sin embargo es importante tomar en cuenta que aunque estemos iniciando de cero, o retomando algo con el criterio de cero, nunca será realmente así, porque el bagaje de experiencias, aprendizajes y vivencias nos hacen enfrentar una situación con otra mirada, una mirada en la cual es importante apelar a lo pasado para prever no cometer los mismos errores haciendo las cosas mejor y más productivas para cada uno de nosotros, no hay que dejar atrás esos conocimientos que nos ayudan a entender y mejor comprender todo lo que nos va sucediendo, y que a la vez nos dan la serenidad para, cuando es necesario, descartar todo aquello que nos puede hacer mal, cada vida que vivimos debe vivirse plenamente, haciendo el bien y trabajando para ser cada día feliz, lo material es de una gran ayuda para ayudarnos y ayudar a otros, no hay que despreciarlo, y lo espiritual alimenta esa otra parte que también nos conforma que es nuestro mundo interior, las mejores vibras a los seres buenos que hacemos obra de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, cuidamos el medio ambiente y aprendemos a querernos día a día, seamos de verdad muy felices superando pruebas y alcanzando la luz de Dios, para los creyentes, y de las energías positivas, la Justicia Divina siempre nos observa y en la medida de nuestra acciones nos sabe premiar como corresponde, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, semana de iniciar cosas que se van dando, hay que ordenar para que podamos ejecutar con presteza cuando todo esté listo…su carta anual es “La Templanza” y recomienda ser detallista para no dejar de lado ningún ítem…su Vibración Numerológica de esta semana predice que la iniciativa personal será fundamental para la buena base…el Número (1) les corresponde esta semana y avisa que sean exigentes con ustedes mismos, pero también tolerantes…su número anual es (14) y sugiere que den prioridad a su trabajo si quieren alcanzar lo que buscan…el Color que les corresponde esta semana es el (Negro) y les colabora estos días internamente para darles el Empuje, y que se reforzará con su color anual (Rojo) para proyectar frente a los demás Fuerza, asíseráasísea, cariños…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, semana para liberarse de las dudas e inseguridades que les están achacando hace rato con respecto a un tema en especial…su carta anual es “El Ermitaño” y recomienda seguir adelante en busca de la luz que todo lo transparenta…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si tenemos claro lo que no es bueno, ordenemos todo para que no nos perjudique más adelante…el Número (16) les corresponde esta semana y avisa que todo cambio, aunque sea difícil, siempre es positivo…su número anual es (9) y sugiere que sigan adelante que la fuerza la tienen y la van a sentir…el Color que les corresponde esta semana es el (Rojo) y les colabora estos días internamente para darles Fuerza, y que se reforzará con su color anual (Gris) para proyectar frente a los demás Seguridad, asíseráasísea, cariños…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, este período deben enfrentar autocontrolarse para evitar cometer errores, todo deben medirlo antes de manifestarse…su carta anual es “El Enamorado” y recomienda no confiar y opinar con terceros…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si usan su razón e intuición en la misma medida van a equilibrar positivamente…el Número (0) les corresponde esta semana y avisa que es la posibilidad de un comienzo brillante, aprovéchenlo…su número anual es (6) y sugiere que no se cierren a sus ideas, escuchen y piensen antes de hablar…el Color que les corresponde esta semana es el (Verde) y les colabora estos días internamente para darles Seguridad, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás Encanto, asíseráasísea, cariños…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, semana muy favorable en la que se presentan posibilidades a tomar en cuenta, hay que evaluarlas con calma, pero vienen afortunadas…su carta anual es “La Fuerza” y recomienda calmarse y no accionar antes de pensar bien las cosas…su Vibración Numerológica de esta semana predice que cosas buenas se dan este período…el Número (10) les corresponde esta semana y avisa que sentirán mucha energía, aprovéchenla…su número anual es (11) y sugiere que apelen a los mejores consejeros, empezando por la calma…el Color que les corresponde esta semana es el (Celeste) y les colabora estos días internamente para darles Tranquilidad, y que se reforzará con su color anual (Burdeo) para proyectar frente a los demás Confianza, asíseráasísea, cariños…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, llegaron las buenas vibraciones por tanto es buen momento para ordenar con rapidez y emprender lo pendiente…su carta anual es “La Rueda de la Fortuna” y recomienda que las asociaciones pueden ser favorables, así como los consejos…su Vibración Numerológica de esta semana predice que se darán instancias muy positivas, esto los ayuda a recuperarse…el Número (19) les corresponde esta semana y avisa que habrá mucho cariño en el aire para ustedes, tómenlo y disfrútenlo…su número anual es (10) y sugiere que si hacen lo correcto los resultados se ven favorables…el Color que les corresponde esta semana es el (Amarillo) y les colabora estos días internamente para darles Confianza, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Credibilidad, asíseráasísea, cariños…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, este período es el momento de generar los cambios que son necesarios para que las cosas vuelvan a ser lo que fueron…su carta anual es “El Demonio” y recomienda no asustarse en hacer los cortes, porque si evaluaron y tienen sentido pues hay que hacerlos…su Vibración Numerológica de esta semana predice que parte de hacer un cambio implica una purificación en todo sentido…el Número (13) les corresponde esta semana y avisa que si presienten que es lo que deben hacer, háganlo…su número anual es (15) y sugiere que no confundan pasión con amor y cambien a alguien bueno para uno…el Color que les corresponde esta semana es el (Plateado) y les colabora estos días internamente para darles Visión, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás Claridad, asíseráasísea, cariños…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, esta semana es importante mantener la fe y la esperanza de que las cosas van a cambiar favorablemente si hemos sido correctos…su carta anual es “La Torre Derruida” y recomienda no echarse a morir, solo piensen que dejando lo negativo nos renovamos en positivo…su Vibración Numerológica de esta semana predice que con un poco más de esfuerzo pueden alcanzar su meta…el Número (17) les corresponde nuevamente esta semana y avisa que usen sus vivencias anteriores, o las de otros…su número anual es (16) y sugiere que ir con calma…el Color que les corresponde esta semana es el (Fucsia) y les colabora estos días internamente para darles Ánimo, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás Vitalidad, asíseráasísea, cariños…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, buena semana para hacer realidad ese sueño pendiente porque energéticamente el éxito está asegurado, siempre y cuando sea bueno para uno…su carta anual es “La Justicia” y recomienda entregar las cosas a la Justicia Divina que sabe lo mejor para uno…su Vibración Numerológica de esta semana predice que habrá satisfacciones…el Número (21) les corresponde esta semana y avisa que es buen período para aquello que nos hace bien…su número anual es (8) y sugiere que sin temor emprendan porque la fuerza para hacer está…el Color que les corresponde esta semana es el (Dorado) y les colabora estos días internamente para darles Luz, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Crecimiento, asíseráasísea, cariños…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, es un período en el que aparecen seres que se portaron mal con uno y te piden ayudan, dependiendo de que fuera puedes dar una oportunidad…su carta anual es “El Carro del Triunfo” y recomienda alejarse de aquello que realmente te hizo, y te hace, mal…su Vibración Numerológica de esta semana predice que dar una oportunidad no es igual que perdonar, las oportunidades se dan con los ojos abiertos, el perdón con ojos cerrados…el Número (5) les corresponde esta semana y avisa que tengan cuidado los seduzcan para embaucarlos nuevamente…su número anual es (7) y sugiere que nuestro primer amor siempre debe ser uno mismo, eso nos protege…el Color que les corresponde esta semana es el (Blanco) y les colabora estos días internamente para darles Claridad, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás Equilibrio, asíseráasísea, cariños…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, semana en la que aún cuesta tomar la decisión final, es bueno por tanto evaluar bien las dos opciones que tenemos y ver pro y contras en todo sentido…su carta anual es “La Luna” y recomienda usar su lógica y no su corazón para tomar la mejor decisión…su Vibración Numerológica de esta semana predice que hay que ser moderado antes de decidir, amerita un análisis muy detallado…el Número (14) les corresponde esta semana y avisa que le avisen a su familia que el trabajo será prioridad para evitar problemas…su número anual es (18) y sugiere que sean prevenidos para no entrar en discusiones tontas…el Color que les corresponde esta semana es el (Violeta) y les colabora estos días internamente para Transmutar en positivo, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás Armonía, asíseráasísea, cariños…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, aunque es un período de altos y bajos no piensen que es un destino ineludible y no va a tener solución…su carta anual es “El Juicio” y recomienda comprender que para renovar hay que dejar ir también…su Vibración Numerológica de esta semana predice que todo destino puede alterarse y además podemos rescatar solo lo positivo para continuar…el Número (15) les corresponde esta semana y avisa que las vibras de pelea estarán en el aire, no las pesquen…su número anual es (20) y sugiere que lo que no es bueno es mejor dejarlo ir así evitamos malos ratos…el Color que les corresponde esta semana es el (Turquesa) y les colabora estos días internamente para darles Ánimo, y que se reforzará con su color anual (Cobre) para proyectar frente a los demás Brillo, asíseráasísea, cariños…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, vienen con buenas energías, lo que falta es que determinen lo que van a hacer, y con quien, por eso hay que elegir bien…su carta anual es “La Sacerdotisa” y recomienda antes de dar un veredicto pensar que es lo que van a decidir…su Vibración Numerológica de esta semana predice que en ustedes está el control, o no, de la energía que les rodea…el Número (11) les corresponde esta semana y avisa que si analizan bien y deciden lógicamente algo no tienen por qué dudar…su número anual es (2) y sugiere que se vayan calmadamente para evitar adelantarse y errar…el Color que les corresponde esta semana es el (Azul) y les colabora estos días internamente para darles Serenidad, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás Manejo Equilibrado, asíseráasísea, cariños…

…Decretemos una maravillosa semana llena de luz y buenas vibras que llega a uno y a los que protege, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…