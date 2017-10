"Póngale nomás, yo le ayudo a pagar": joven auxilia a tatita sin dinero en súper de Valparaíso y se gana los aplausos de Facebook

Muchas veces las redes sociales son caldos de cultivo para las funas, los reclamos y las malas noticias. Sin embargo, a veces también logran respuestas positivas, como aconteció con este caso ocurrido en Valparaíso.

Según publicó un usuario en Facebook, en la mañana del martes un abuelo estaba comprando en un supermercado de la ciudad puerto, cuando un joven que estaba en la misma fila de la caja se dio cuenta que el hombre no llevaba algunos de los productos que tenía entre sus manos.

Ante esto, decidió preguntarle lo siguiente: "¿Oiga, y eso por qué no lo lleva?". La respuesta que recibió no le aclaró el panorama: "no, ahí nomás".

"Pero, ¿se arrepintió?", continuó el joven, a lo cual el abuelo expresó "es que no me alcanzó". "Póngale nomás, yo le ayudo a pagar", fue la notable respuesta que le dio al tatita.

Una de las personas que estaba en el supermercado fue testigo de la conversación y decidió felicitar públicamente al buen samaritano, al cual bautizó como "el joven con el corazón de oro".

Mira la publicación: