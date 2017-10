"El Tano Passman chileno": argentinos se burlan cruelmente de hincha que rompió su TV tras derrota de la Roja

Consumada la derrota de Chile por 3-0 ante Brasil, que determinó que la Roja no lograra clasificar a su tercer Mundial consecutivo, las reacciones de los hinchas en redes sociales no tardaron en llegar.

Entre lamentos, reclamos contra Pizzi y agradecimientos a la generación dorada, apareció en Twitter un video en donde un enojado simpatizante nacional rompía su televisor.

El registro se viralizó rápidamente entre los usuarios chilenos. Sin embargo, a los minutos los argentinos fueron quienes más compartieron el video, aprovechando la situación para burlarse de Chile.

Menos mal que si Chile no clasificaba le regalan la tele… ahh no, era si Argentina no clasificaba. Bueno, igual… ahh no, tampoco… https://t.co/paA8AMe4eU

— Koothrappali (@EmmeElee) October 11, 2017